Fluminense deixa Arias em espera após não receber ofertas da Europa

O meio-campista Arias nunca escondeu o desejo de atuar no futebol europeu. Apesar disso, o Fluminense garante que ainda não recebeu propostas pelo jogador colombiano, destaque do time carioca nas últimas duas temporadas e campeão da Libertadores e da Recopa.

O Fluminense, aliás, não esconde a intenção de manter Arias no elenco e prolongar sua permanência no clube. Por isso, em agosto do ano passado, apresentou uma proposta de renovação por mais quatro anos, com aumento salarial significativo, o que o colocaria entre os maiores vencimentos do elenco. Essa proposta continua válida até hoje.

Mesmo assim, a situação de Arias é tratada está em estado de espera até o encerramento da atual janela de transferências. O Cruzeiro e também o Palmeiras, já demonstraram interesse no atleta, mas o Fluminense pretende negociá-lo apenas com clubes europeus.

Números de Arias no Fluminense

Arias tem contrato com o Fluminense até 2026. Até agora, a única proposta oficial foi feita pelo Galatasaray, mas o clube carioca recusou. Em campo, Arias já disputou 195 jogos com a camisa do Fluminense, marcou 43 gols e deu 42 assistências. Além disso, conquistou dois Campeonatos Cariocas (2022 e 2023), a Libertadores (2023) e a Recopa Sul-Americana (2024).

