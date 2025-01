Aplicação tática e vigor físico: conheça Canobbio, novo reforço do Fluminense

O Fluminense confirmou a contratação do atacante Agustín Canobbio, que pertencia ao Athletico. O atleta, de 26 anos, chega para reforçar o sistema ofensivo e já realizou exames médicos no CT Carlos Castilho. Assim, o uruguaio, que tem passagens por sua seleção, assinou contrato de quatro temporadas.

Dessa forma, o torcedor procura entender como o atleta pode ajudar no esquema tático de Mano Menezes e suas principais características. Vale destacar, aliás, que na negociação o jovem Isaac irá defender as cores do Furacão a partir desta temporada.

Revelado nas divisões de base do Fénix, do Uruguai, o atacante se destacou no Peñarol e chamou a atenção da equipe paranaense em 2022 (pagou R$ 5,7 milhões). Com a camisa rubro-negra o uruguaio teve 141 partidas, com 18 gols e 16 assistências no período e traz características que o Fluminense prioriza na atual janela de transferências.

Jogadas verticais e muita velocidade

Em campo, Canobbio atua pelos lados e traz vigor físico, arrancada e velocidade nos duelos individuais. Incansável, se entrega durante os 90 minutos com muita correria e aplicação tática. Por outro lado, o atleta não tem números marcantes nas finalizações e não é um jogador de muitos gols, precisando evoluir neste fundamento.