Copa da Inglaterra: com estreia histórica, Liverpool goleia time da 4ª Divisão e avança

Em ritmo de treino e com quase todo time reserva, o Liverpool venceu o Accrington, neste sábado, 11/1. Assim, com este 4 a 0, avançou de fase na Copa da Inglaterra. O jogo pela terceira rodada da competição foi na casa dos líderes da Premier League inglesa, Anfield. Muito inferior tecnicamente, o time visitante, que está na zona de rebaixamento da Quarta Divisão da Inglaterra (League Two), se fechou. Teve 13% de posse e apenas 2 finalizações, contra 25 do Liverpool, que chegou aos gols com Diogo Jota, Alexander-Arnold, do garoto Jayden Danns, de 18 anos, e de Chiesa. O italiano fez seu primeiro gol com a camisa dos Reds. O jogo teve um fato histórico envolvendo o atacanteRio Ngumoha.

Menino faz história

A atração para a torcida do Liverpool foi a escalação Ngumoha, de apenas 16 anos. O garoto fez a sua estreia e tornou-se o titualr mais jovem a defender o clube (e o segundo mais jovem a jogar uma partidapelos Reds). Embora tenha passado em branco, fez algumas boas jogadas. Numa delas, iniciou o lance em que, após chute de Jota e rebote do goleiro, Darwin Núñez perdeu a primeira chance clara de gol do Liverpool.

Mas a bola acabou entrando aos 29 minutos. O Liverpool armou um contra-ataque e Darwin Núñez recebeu pela direita. O atacante uruguaio cruzou para a área e Jota, livre com o gol vazio, empurrou para a rede. Ainda no primeiro tempo, Alexander-Arnold completou pela direita, após longa troca de passes de todo o ataque.

Chiesa, enfim, marca para o Liverpool

No segundo tempo, o Accrington chegou a assustar num chute de Woods no travessão de Kelleher. Mas o Liverpool, com jeitão de jogo-treino, chegaria ao terceiro gol com Jayden Danns. Ele iniciou a jogada servindo Chiesa, que entrou na área e chutou para defesa parcial de Crellin. Na sobra, Danns, que entrou no segundo tempo, mandou para a rede. E Chiesa, num chute de fora da área, fechou o placar e, emfim, fez seu primeiro gol com a camisa do Liverpool.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.