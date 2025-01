Inter renova contrato com Mercado por mais um ano

O Internacional segue se movimentando para 2025. O Colorado comunicou na noite desta última sexta-feira (10) a renovação do contrato com o zagueiro Gabriel Mercado. O jogador é um dos principais nomes do sistema defensivo da equipe e se recupera de uma cirurgia no joelho esquerdo. Assim, o vínculo foi prorrogado por mais um ano.

Mercado, de 37 anos, é um dos nomes mais experientes do elenco colorado. O zagueiro argentino defende o Internacional desde 2021 e soma 126 partidas pelo clube. A idade não foi um empecilho para a direção do Inter renovar o contrato. Os dirigentes levaram em consideração a importância do jogador no vestiário, além da sua qualidade em campo.

“Sua experiência e comprometimento continuam sendo fundamentais para os objetivos do clube na próxima temporada”, disse o Inter em comunicado oficial.

Além de Gabriel Mercado, o Internacional também renovou o contrato do atacante Lucas Drummond por mais um ano. Assim, o novo vínculo termina em dezembro de 2025. O centroavante também se recupera de uma cirurgia no joelho direito. Assim, só deve retornar aos gramados no segundo semestre.

