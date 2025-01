Suárez trata como ‘muito difícil’ chegada de Neymar ao Inter Miami

Para todas as figuras com alguma ligação ao Inter Miami, o tema Neymar tem surgido de maneira invariável. E um dos últimos a abordar o assunto foi um ex-integrantes do famigerado trio MSN, nos tempos de Barcelona: Luis Suárez.

Durante entrevista coletiva, Suárez não poupou elogios ao brasileiro com quem teve atuações épicas e também construiu uma ligação fora das quatro linhas. Nesse sentido, tanto ambos como Messi formaram uma amizade onde, em diferentes oportunidades, já disseram que mantêm contato até hoje.

Entretanto, isso não fez com que o uruguaio tratasse a chance de nova reunião como algo possível, pelo contrário. Para ele, apesar de reconhecer que o mundo do futebol proporciona surpresas, o negócio é visto por ele como “muito difícil”:

“Todo mundo sabe o que é o Ney como jogador, o que fizemos no tempo que estivemos juntos. Hoje estamos em outra época, com uma idade muito mais avançada, mas sempre nos encanta ter um jogador como o Ney e com a qualidade que ele pode trazer para o jogo. Como ele disse, tudo no futebol pode acontecer. Há expectativas e ilusões que podem ser geradas. Mas, até que se concretizem, é difícil e muito complicado.”

Como está a situação?

Contratualmente, o avante de 32 anos tem acordo até junho deste ano com o Al Hilal. Ou seja, os norte-americanos poderiam chegar a um acordo para tê-lo no elenco à partir do segundo semestre, sem custo de taxa de transferência. Porém, o Inter Miami está no limite do teto salarial imposto pela MLS e já preencheu as três vagas de atletas que podem “furar” esse teto.

Com ou sem a companhia de Neymar, o primeiro jogo de Messi, Suárez e cia. vai acontecer no próximo domingo (19), mas em caráter amistoso. Na preparação visando o início da Major League Soccer (MLS), o Inter Miami fará uma série de jogos preparatórios onde o primeiro deles será contra o América do México.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.