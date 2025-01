Craque do Napoli pede para sair e decepciona técnico

Khvicha Kvaratskhelia não deve permanecer no Napoli, da Itália, em 2025. O jogador, de 23 anos, pediu para ser negociado nesta janela de transferências. O astro da Geórgia é alvo do Paris Saint-Germain, da França, e do Liverpool, da Inglaterra.

Em entrevista na véspera da partida contra o Hellas Verona, pelo Campeonato Italiano, o técnico Antonio Conte revelou a decisão do jogador e mostrou-se decepcionado. Assim, o treinador lamentou, mas não pretende fazer esforços para manter um atleta que deseja sair.

“Estamos falando de um jogador muito importante. Falei com o presidente e queria ter algumas certezas técnicas, com a confirmação de alguns atletas importantes. Mesmo que alguns tivessem pedido para sair, consegui trabalhar e manter quem eu queria aqui”, disse.

Kvaratskhelia defende o Napoli desde 2022/23. O astro da Geórgia foi o principal nome da conquista do Campeonato Italiano em 2022/23, marcando 14 gols e 14 assistências. Já em 2024/25, soma cinco gols e três assistências em 19 partidas.

