Udinese e Atalanta não saem do zero em duelo pelo Italiano

A Atalanta deixou muito a desejar diante da Udinese, neste sábado, 11/1, pela 20ª rodada do Campeonato Italiano. Afinal, fora de casa, no Estádio Friuli, o time penou para segurar o empate em 0 a 0 contra um rival mais aguerrido e que teve as grandes oportunidades.

Assim, a Atalanta vai aos 42 pontos, perdendo a chance de alcançar os mesmos 44 pontos do líder Napoli. E ainda pode perder uma posição para a Inter de Milão. A Udinese, com 26 pontos, deve sustentar o nono lugar por mais uma rodada, mostrando que tudo indica que esta será uma temporada bem mais tranquila em relação a 2023/24, quando sofreu para escapar do rebaixamento.

Atalanta apática,mas segura o empate

A Udinese foi melhor, buscando jogadas pelas pontas, obrigando o goleiro Carnesecchi a ter muito trabalho. Aliás, o arqueiro foi o melhor em campo, fazendo grande defesa em cabeçada de Bijol e em chute de Lovric após lance em que o chileno Sanchis concluiu duas vezes na trave.

No segundo tempo, o time de Udine seguiu melhor diante de uma irreconhecível Atalanta. Aliás, nem mesmo o seu principal jogador, Strootman (melhor africano de 2024), conseguiu sucesso, embora Samardizic, no último ataque, quase tenha feito um gol para os visitantes. No fim, com mais posse de bola (55%), mas apenas quatro finalizações (contra 13 da Udinese), o jogo terminou com um empate sem gol.

Jogos da 20ª rodada do Italiano

Sexta-feira (10/1)

Lazio 1×1 Como

Sábado (11/1)

Empoli 1×3 Lecce

Udinese 0x0 Atalanta

Torino x Juventus – 14h

Milan x Cagliari – 16h45

Domingo (12/1)

Genoa x Parma – 8h30

Venezia x Inter de Milão – 11h

Bologna x Roma – 14h

Napoli x Verona – 14h40

Segunda-feira (13/1)

Monza x Fiorentina – 16h45

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.