Na volta de Danilo, Nottingham elimina Luton Town

Com gols de Yates e Sosa, o Nottingham Forest, em casa, no City Ground, venceu neste sábado (11/1) o Luton Town, da Segunda Divisão inglesa, por 2 a 0. O jogo valeu pela terceira rodada da Copa da Inglaterra e fez justiça ao melhor futebol do Nottingham, que assim avançou de fase. Foi a sétima vitória seguida do Notthingham.

O jogo marcou a volta do volante brasileiro Danilo ao Forest. Ele sofreu uma fratura no tornozelo esquerdo em agosto, na primeira rodada da Premier League. Mas se recuperou e, após cinco meses, entrou em campo aos 40 do segundo tempo, sob aplausos.

O Nottingham poupou vários titulares. Com isso, o goleiro Carlos Miguel, ex-Corinthians, ganhou uma oportunidade, substituindo Sels. E fez um jogo muito bom, com ótimas defesas, duas delas no primeiro tempo de alto grau de dificuldade.

Nottingham joga o suficiente para vencer

Embora o Luton Town tenha dado trabalho ao goleiro Carlos Miguel, que fez grandes defesas em chutes de Walsh e Jones, o Nottingham mandou no primeiro tempo. Com um pouco mais de posse de bola e muitas finalizações, 10 a 2. Yates mandou uma no travessão, Sosa quase marcou (o goleiro Kaminski fez grande defesa). Aos 39 saiu o gol com Yates em bela cabeçada escorando cruzamento da esquerda.

Aos 23 minutos, Ramon Sosa apareceu desmarcado na área para concluir um contra-ataque em que Jota apareceu pela direita e cruzou sob medida para o paraguaio fazer 2 a 0. Assim, fechou o placar. Na reta final, destaque para o retorno de Danilo, que ganhou alguns minutos e vai recuperando a forma fpuisica após grave lesão.

