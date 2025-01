Chelsea goleia na Copa da Inglaterra

Sem a menor dificuldade, o Chelsea goleou o Mocambe, time da quarta divisão da Inglaterra, por 5 a 0. Assim, avançou para a próxima fase da Copa da Inglaterra. Atuando em casa, em Stamford Bridge, os Blues foram amplamente superiores ao rival, que está na zona de rebaixamento da quarta divisão, e além dos gols, ainda desperdiçaram um pênalti. Dois jogadores se destacaram. Adarabioyo que apareceu algumas vezes como elemento-surpesa e fez dois gols em chutes da entrada da área. E João Félix. O português foi o melhor em campo e também marcou duas vezes, um deles uma pintura. Nkunku completou a goleada.

Ficou fácil para o Chelsea

Muito ofensivo, acertando bola na trave e sufocando o rival. Aos 15 minutos, após escanteio da esquerda, a bola sobrou para João Félix, que cruzou. O 24 marcou com o braço levantado, pênalti claro. 18 cobrou e o goleiro Burgoyne salvou.

Assim, o Chelsea só foi conseguir furar a retranca aos 39 minutos, com Adarabioyo aparecendo na entrada da área, recebendo e chutando. A bola bateu na zaga e matou o goleiro. No segundo tempo, o gol de Nkunku, aos cinco minutos, aproveitando um rebote do goleiro, colocou o placar em 2 a 0, tranquilizando de vez a equipe da casa, que passou a administrar o tempo, sem muitos riscos.

E foi construindo a goleada. Aos 25, Adarabioyo fez mais um, e bem parecido. Ele apareceu na entrada da área e bateu de longe, desta vez no ângulo: 3 a 0. Pouco depois, mais dois tentos de João Félix, o segundo uma pintura em chute da entrada da área, no ângulo de Burgoyne.

