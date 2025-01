Real Madrid x Barcelona: onde assistir, escalações e arbitragem

O clássico entre Real Madrid e Barcelona promete agitar o futebol internacional. Pelo terceiro ano consecutivo, os rivais decidem o título da Supercopa da Espanha, neste domingo (12), às 16h (de Brasília), no King Abdullah Sports City, em Jidá, na Arábia Saudita. Nos últimos dois anos, foi uma taça para cada lado. Agora, é a hora do desempate.

O Barcelona é o maior campeão da Supercopa da Espanha com 14 títulos, além de 12 vices. O Real Madrid, por sua vez, é o segundo maior vencedor com 13 e pode igualar o rival. O aproveitamento merengue em finais é superior: 13 vitórias em 19, ou seja, 68,4%. Já o Barça tem 53,8% em disputas pelo caneco na competição.

Onde assistir

O jogo terá transmissão do canal ESPN (TV por assinatura) e do Disney+ (aplicativo de streaming).

Como chega o Real Madrid?

O Real Madrid ainda não encantou na temporada 2024/25, mas segue conquistando resultados e mostrando o quão forte ainda é. Há quase um mês, conquistou a Copa Intercontinental com a vitória sobre o Pachuca, do México. Desde então, soma cinco vitórias consecutivas, assumiu a liderança do Campeonato Espanhol e, agora, tem a oportunidade de conquistar mais uma taça.

No ano passado, o Real Madrid decidiu a Supercopa da Espanha contra o Barcelona e venceu por 4 a 1. As boas lembranças da última final é uma oportunidade do time merengue apagar o vexame do primeiro turno do Campeonato Espanhol, onde foi goleado por 4 a 0 dentro de casa. A esperança do time comandado por Carlo Ancelotti fica por conta de Vini Jr, Mbappé e Bellingham.

Como chega o Barcelona?

O Barcelona vive um momento conturbado. Apesar da vitória sobre o Athletic Bilbao por 2 a 0, o Barça tem oscilado no Campeonato Espanhol, onde perdeu três dos últimos cinco jogos — ganhou apenas um. Entretanto, chegar à final da Supercopa da Espanha é uma oportunidade de virar a chave e espantar a crise para a metade final da temporada.

Embora do outro lado do campo esteja o rival Real Madrid, o último confronto traz boas lembranças para o Barcelona: uma épica goleada por 4 a 0, em pleno Santiago Bernabéu. Durante a pré-temporada, o Barça também venceu o time merengue por 2 a 1, em amistoso. Portanto, o time catalão aposta em jovens talentos como Lamine Yamal e Gavi para conquistar mais um título.

Real Madrid x Barcelona

Final da Supercopa da Espanha 2025

Data e horário: 12/01/2025, às 16h (de Brasília)

Local: King Abdullah Sports City, em Jidá, na Arábia Saudita

Real Madrid: Thibaut Courtois; Lucas Vázquez, Tchouameni, Antonio Rüdiger, Ferland Mendy; Fede Valverde e Eduardo Camavinga; Rodrygo, Jude Bellingham e Vinicius Junior; Kylian Mbappé. Técnico: Carlo Ancelotti

Barcelona: Szczesny; Jules Koundé, Pau Cubarsí, Iñigo Martinez, Álex Balde; Marc Casado e Pedri; Lamine Yamal, Gavi e Raphinha; Lewandowski. Técnico: Hansi Flick

Árbitro: Jesús Gil Manzano

