Atlético de Madrid x Osasuna: onde assistir, escalações e mais

Em grande fase na temporada, o Atlético de Madrid recebe o Osasuna, neste domingo (12), às 12h15 (de Brasília), no Civitas Metropolitano, pela 19ª rodada do Campeonato Espanhol. Os Colchoneros chegam de 13 vitórias consecutivas e precisam de mais um triunfo para assumir a ponta da tabela da competição.

Veja a tabela do Campeonato Espanhol!

Onde assistir

O jogo terá transmissão de Disney+ Premium (aplicativo de streaming).

Como chega o Atlético de Madrid?

Vice-líder do Campeonato Espanhol, o Atlético de Madrid chega embalado por 13 vitórias consecutivas — somando todas as competições na temporada 2024/25. Os Colchoneros desejam manter a boa fase e, em caso de novo triunfo, retomam a liderança das mãos do Real Madrid (que tem um jogo a mais e apenas dois pontos de vantagem).

Como chega o Osasuna?

No meio da tabela do Campeonato Espanhol, o Osasuna sonha com uma vaga em competição continental na próxima temporada. Os Rojillos estão cinco pontos atrás de um lugar na Liga Europa, no entanto, vive uma crise. Isso porque o time comandado por Vicente Moreno não vence há seis rodadas. Para seguir sonhando, precisa se recuperar o quanto antes.

Atlético de Madrid x Osasuna

19ª rodada do Campeonato Espanhol 2024/25

Data e horário: 12/01/2025, às 12h15 (de Brasília)

Local: Civitas Metropolitano, em Madri, na Espanha

Atlético de Madrid: Oblak; Llorente (Molina), Giménez, Lenglet e Galán; Giuliano Simeone, De Paul, Barrios e Gallagher (Lino); Griezmann e Álvarez. Técnico: Diego Simeone

Osasuna: Herrera; Areso, Catena, Boyomo e Cruz; Moncayola, Torró e Oroz; Ruben García, Budimir e Barja. Técnico: Vicente Moreno

Árbitro: Isidro Díaz de Mera Escuderos

Assistentes: José Luis Munuera Montero e Jorge Figueroa Vázquez

