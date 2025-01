Venezia x Inter Milão: onde assistir, escalações e arbitragem

Em duelo de opostos, Venezia e Inter de Milão se enfrentam neste domingo (12), às 11h (de Brasília), pela 20ª rodada do Campeonato Italiano. A equipe de Veneza, a famosa cidade italiana conhecida por seus canais em meio aos palácios góticos e renascentistas, luta contra o rebaixamento. Já a Nerazzurri, por sua vez, é postulante ao título e busca o bicampeonato italiano.

Onde assistir

O jogo terá transmissão do canal ESPN 4 (TV por assinatura) e Disney+ (aplicativo de streaming).

Como chega o Venezia?

Candidato ao rebaixamento, o Venezia ocupa o penúltimo lugar e venceu apenas um dos últimos nove jogos. A equipe comandada por Eusebio Di Francesco tem uma árdua missão contra um dos postulantes ao título. Entretanto, uma vitória contra a Inter de Milão significaria uma dose de ânimo na luta contra o rebaixamento.

Como chega a Inter de Milão?

Após amargar o vice da Supercopa da Itália diante do rival Milan, a Inter de Milão busca virar a página para seguir sonhando com o bicampeonato italiano. A Nerazzurri venceu cinco dos últimos seis jogos e tem pela frente um adversário que venceu apenas um dos últimos nove confrontos.

No último encontro contra o Venezia, a Inter de Milão venceu por 1 a 0. As boas lembranças traz esperança por um novo resultado positivo. Com dois jogos a menos do que os líderes Napoli e Atalanta, a Nerazzurri tem uma grande oportunidade nas mãos na corrida pelo bicampeonato italiano.

Venezia x Inter de Milão

20ª rodada do Campeonato Italiano 2024/25

Data e horário: 12/01/2025, às 11h (de Brasília)

Local: Estádio PierLuigi Penzo, em Veneza, Itália

Venezia: Stankovic; Altare, Idzes e Sverko; Zampano, Nicolussi, Ellertsson e Carboni; Yeboah e Pohjanpalo. Técnico: Eusebio Di Francesco

Inter de Milão: Sommer; Darmian, De Vrij e Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Mkhitaryan e Dimarco; Thuram e Lautaro Martínez. Técnico: Simone Inzaghi

Árbitro: Marco Piccinini

