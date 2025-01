Juventus e Torino empatam no dérbi de Turim

Torino e Juventus fizeram, neste sábado, 11/1, o Dérbi de Turim, que valeu pela 20ª rodada do Campeonato Italiano. O jogo no Est´[adio Olímpico, foi bem tenso. Rolou rusgas de jogadores logo no primeiro minuto e discussão de técnicos no segundo tempo, com ambos sendo expulsos. A Juve saiu na frente com um golaço do turco Yildiz. Mas o croata Vlasic empatou para o Torino com um golaço no fim do primeiro tempo. Assim, 1 a 1 no palcar final.

A Juventus, com este empate, foi aos 33 pontos. Está em quinto lugar. Mas tem um jogo a menos do que a Lazio (primeira dentro da zona de Champions). O Torino é o 11º colocado, com 22 pontos.

Jogo quente entre Torino e Juventus

Juventus e Torino fizeram um jogo muito bom no primeiro tempo, com os times buscando o ataque e até lances mais ríspidos. Aliás, logo no primeiro minuto ocorreu um empurra-empurra envolvendo quase todos os jogadores após uma dividida no ataque da Juve. Jogando em casa, o Torino fez o seu tradicional jogo de deixar a bola com o rival e buscar contra-ataques, sempre tentando a finalização. Tanto que, apesar de ter 43% de posse, deu 6 finalizações contra 2 da Juventus. Mas foi o time de Turim que saiu na frente num gol muito bonito de Yildiz aos sete minutos. Douglas Luiz achou Savona e o lateral avançou tocando para Yildiz, que dominou, saiu do marcador e bateu de fora da área.

A Juventus chegou a fazer um gol, bem anulado. Mas o Torino empatou no fim, depois de muito tentar. Em escanteio, depois de uma boa troca de passes, Vlasic recebeu na entrada da área. Dominou com a direita, bateu com a esquerda e fuzilou. A bola ainda bateu na trave antes de entrar. Belo gol.

No segundo tempo, aos nove minutos, os dois treinadores – Paolo Vanoli (Torino) e Thiago Motta – foram expulsos. O Torino, nesta etapa, teve a iniciativa, mas pouca eficácia. Já a Juventus ficou na dela, segurando o resultado, nitidamente satisfeita com o empate.

Jogos da 20ª rodada do Italiano

Sexta-feira (10/1)

Lazio 1×1 Como

Sábado (11/1)

Empoli 1×3 Lecce

Udinese 0x0 Atalanta

Torino 1×1 Juventus

Milan x Cagliari – 16h45

Domingo (12/1)

Genoa x Parma – 8h30

Venezia x Inter de Milão – 11h

Bologna x Roma – 14h

Napoli x Verona – 14h40

Segunda-feira (13/1)

Monza x Fiorentina – 16h45

