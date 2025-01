Fluminense x Sampaio Corrêa: onde assistir, escalações e arbitragem

Segundo maior campeão carioca, o Fluminense estreia neste domingo (12), às 19h (de Brasília), contra o Sampaio Corrêa, em Moça Bonita, pela 1ª rodada da Taça Guanabara. Sem o elenco principal à disposição, o Tricolor vai apostar as fichas nos Moleques de Xerém, além de alguns reservas e reforços.

Carioca 2025: veja os favoritos, possíveis surpresas e mais

O elenco principal do Fluminense se reapresentou na última quarta-feira (8), no CT Carlos Castilho. A tendência é que os principais nomes da equipe joguem apenas no fim do mês. Portanto, os Moleques de Xerém e os reservas, além de alguns reforços, terão que dar conta do recado nas rodadas iniciais.

Sem o Maracanã à disposição por conta de reparos no gramado, o Fluminense escolheu o estádio de Moça Bonita, em Bangu, para mandar os jogos contra Sampaio Corrêa e Maricá. O primeiro jogo do Tricolor no Maracanã deve ser no dia 2 de fevereiro, contra o Boavista, pela 7ª rodada da Taça Guanabara.

Onde assistir

O jogo terá transmissão do SporTV (TV fechada) e Premiere (pay-per-view).

Como chega o Fluminense?

Sem os principais nomes à disposição, o Fluminense vai dar oportunidade para os jovens da base e alguns reservas, como o goleiro Vitor Eudes, os defensores Manoel e Felipe Andrade, o volante Victor Hugo e o atacante João Neto, que já tiveram chance no profissional nos últimos anos. O zagueiro Ignácio e o atacante Lelê, que retornam de lesão, serão tratados com mais cautela, mas estão à disposição de Marcão.

Além dos reservas, os reforços também devem ganhar oportunidades com Marcão. É o caso do atacante Paulo Baya, que deve ser o primeiro dos reforços a estrear. Porém, o principal foco será os Moleques de Xerém. Entre os destaques, nomes da geração de 2007, apelidada de “Esquadrilha 07”, que conquistou o Brasileirão e Copa do Brasil sub-17 no ano passado: o meia Wallace Davi e a dupla de atacantes Isaque e Riquelme.

Como chega o Sampaio Corrêa?

O Sampaio Corrêa aposta na experiência do técnico Alfredo Sampaio para sobreviver na elite do futebol carioca por mais um ano. Entre os principais nomes da equipe está um velho conhecido do Fluminense: o meia-atacante Rafael Pernão. O jogador foi formado na base tricolor, mas por conta de lesões não conseguiu ganhar sequência no profissional e acumulou empréstimos até o término do contrato.

Fluminense x Sampaio Corrêa

1ª rodada da Taça Guanabara

Data e horário: 12/01/2025, às 19h (de Brasília)

Local: Moça Bonita, Rio de Janeiro

Fluminense: Vitor Eudes; Felipe Andrade, Manoel, Caio Amaral e Rafael Monteiro; Victor Hugo, Wallace Davi e Isaque; Riquelme, Paulo Baya e João Neto (Luan Brito). Técnico: Marcão

Sampaio Corrêa: Zé Carlos; Lucas, Marreta, Thuram e Guilherme; Vançan, Agu e Luan; Pernão, Max e Elias. Técnico: Alfredo Sampaio

Árbitro: Lucas Coelho Santos

Assistentes: Thiago Rosa de Oliveira Esposito e Victor Augusto Camões de Abreu

VAR: Alexandre Vargas Tavares de Jesus

