Kane marca e Bayern vence mais uma no Alemão

Kane, de pênalti, definiu o magro 1 a 0 do Bayern de Munique sobre o Borussia M’Gladbach, neste sábado, 11/1, pela 16ª rodada do Campeonato Alemão. O jogo foi na casa do Borussia, mas foi inteiramente dos bávaros, que tiveram posse de bola insana, 77%, mesmo fora de casa, e 17 finalizações contra cinco dos mandantes (a maior nos minutos finais), que se preocuparam muito mais em não levar uma goleada.

Para o Bayern, a vitória faz o time seguir com confortável vantagem em primeiro lugar, com 39 pontos, contra 35 do atual campeão, Leverkusen. E já garantou o título simbólico de campeão do 1º turno. O Borussia M’Gladbach é o 10º, com 24 pontos.

Só o Bayern queria jogo

O que mais surpreendeu no primeiro tempo foi a total inoperância do M’Gladbach. O time da casa simplesmente não queria jogo. Teve apenas 21% de posse e não deu um chute sequer a gol, nem certo nem errado. Diante de um adversário medroso, o Bayern tentou se impor, mas aí pecou nos arremates. Dos seus oito chutes, três foram realmente perigosos. O melhor deles foi com Thomas Müller, que aos 22 minutos pegou de primeira e, num reflexo incrível, o goleiro Sommer salvou.

Kane decide

No segundo tempo, o Bayern seguiu muito superior, mas não furava o ferrolho do time da casa. Isso até os 23 minutos. Coman avançou pela esquerda e cruzou para a área. Olise dominou e certamente faria o gol, mas foi derrubado. Pênalti que Kane cobrou muito bem. Enfim, Bayern 1 a 0.

No fim, como o placar estava apenas 1 a 0, o time da casa enfim buscou o ataque. E uma cabeçada de Elvedi, aos 37, passou raspando o travessão de Neuer. Seria um empate injusto, mas a chance foi clara, foi. E a torcida da casa saiu lamentando. Mas o Bayern no fim teve pelo menos duas chances claras. A melhor quando Gnabry, entrou livre e chutou em cima do goleiro.

Jogos da 16ª rodada do Alemão

Sexta-feira (10/1)

Dortmund 2×3 Leverskusen

Sábado (11/1)

St. Pauli 0x1 Eintracht

Freiburg 3×2 Hosltein Kiel

Hoffenheim 0x1 Wolfsburg

Mainz 2×0 Bochum

Heidenheim 2×0 Union Berlin

Borussia M’Gadbach 0x1 Bayern

Domingo (11/1)

RB Leipzig x Werder Bremen – 11h30

Augsburg x Stuttgart – 13h30

