Com gramado encharcado, Vitória tropeça na estreia do Campeonato Baiano

Na tarde deste sábado (11), o Vitória empatou sem gols com o Barcelona-BA, no Barradão, na estreia do Campeonato Baiano. A forte chuva em Salvador atrapalhou o ritmo do jogo e deixou o gramado encharcado. Apesar disso, o Leão tentou balançar a rede, mas nas vezes em que chegou ao gol adversário parou no goleiro Rafael Copetti. A equipe de Ilhéus, por sua vez, conseguiu ponto importante fora de casa em cima do atual campeão estadual.

Como ainda não houve outros jogos, Vitória e Barcelona-BA ocupam as primeiras colocações do Baiano. Haverá outras duas partidas neste sábado: Alagoinhas x Colo Colo-BA e Porto-BA x Jacobina-BA. O Bahia entra em campo neste domingo (12), às 16h, contra o Jacuipense, fora de casa.

Vitória pressiona mas sofre com gramado encharcado

A cidade de Salvador sofreu com fortes chuvas antes da partida, com isso o gramado do Barradão esteve encharcado, que atrapalhou o ritmo do jogo. Mandante da partida, Vitória pressionou o Barcelona nos primeiros minutos, mas sem nenhuma chance clara. Em momentos de perigo, o campo alagado travou a bola e impediu a sequência do lance. Aos 18 minutos, Janderson recebeu na entrada da área e finalizou em cima do goleiro Rafael Copetti. Em seguida, Ronald teve uma boa oportunidade cara a cara com o goleiro, mas Copetti fez bela defesa. O Barcelona chegou ao gol do Leão através de bolas paradas, maioria escanteios, porém sem causar trabalho para Alexandre Fintelman. No fim do primeiro tempo, a chuva caiu com força no Barradão.

Vitória para no goleiro do Barcelona-BA e tropeça em casa

O início do segundo tempo foi o mesmo da primeira etapa: pressão do Vitória. O Leão chegou à área do Barcelona, mas sem dar trabalho ao goleiro Copetti. A equipe de de Ilhéus, por sua vez, quase balançou a rede. O atacante João de Deus chutou, mas o goleiro Fintelman tirou em cima da linha. Posteriormente, o Leão voltou a ter controle do jogo e teve boas chances, uma deles o meia Pablo cabeceou e o goleiro Copetti fez grande defesa. O atual campeão baiano continuou na pressão, mas não conseguiu balançar a rede e tropeçou em casa.

VITÓRIA 0X0 BARCELONA-BA

Baianão-2025 – 1ª rodada

Local: Estádio Manoel Barradas (Barradão), Salvador (BA)

Data: 11/01/2025 (sábado)

Público e Renda: Não divulgados

Gols: Sem gols

VITÓRIA: Alexandre Fintelman; Claudinho, Caio Vinicius, Edu e Zé Marcos; Léo Naldi (Thiaguinho, 39’/2ºT), Ronald; Bruno Xavier (Fau, 21’/2ºT), Gustavo (Lawan, 21’/2ºT), Pablo (Emerson Buiu, 45’/2ºT) e Janderson. Técnico: Thiago Carpini

BARCELONA: Rafael Copetti; Júnior (Marcel, 43’/2ºT), Clebson, Jaques, Willian Jesus; Lídio, Ramires, Hippolito; João de Deus (Nadson, 29’/2ºT), Carlos Eduardo (Mateus, 45’/2ºT) e Eydison. Técnico: Sérgio Araújo

Árbitro: Emerson Souza Silva (BA)

Assistentes: Daniella Coutinho Pinto e Aleq Santana dos Santos Silva (Ambos de BA)

Cartões amarelos: Léo Naldi (VIT)

