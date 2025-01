Patrick de Paula se emociona com gol em revés do Botafogo: ‘Foi um ano de luta’

Com um time alternativo, o Botafogo não teve uma boa estreia na temporada. Afinal, a equipe perdeu para o estreante Maricá, no Nilton Santos, por 2 a 1, pelo Campeonato Carioca. Autor do gol alvinegro, de pênalti, já no fim da partida, Patrick de Paula comentou sobre a emoção de voltar a marcar e a definição de quem iria para a cobrança.

“Foi uma emoção muito grande, só eu sei o que passei durante um ano e cinco meses. Foi um ano de luta, onde sofri com lesão. Quando cheguei no Botafogo, falei na primeira entrevista que não tinha vindo para cá em vão, vim para colocar meu nome na história e honrar a camisa do Botafogo. Sempre trabalhei, nunca faltou dedicação, estou muito feliz de poder voltar a jogar pelo Botafogo, diante dessa torcida, agradeço muito a Deus e à torcida que compareceu”, disse.

“A gente treina bastante durante a semana, tanto eu como o Matheus Nascimento, que é um excelente cobrador de pênaltis, um excelente jogador, um craque. É novo, tem grandes coisas pela frente. Eu precisava, assim como ele, falei com ele que iria bater’, completou.

Sequência na competição

Por fim, o meio-campista lamentou o resultado negativo na estreia. Apesar disso, o jogador disse que o Botafogo criou oportunidades para ter um resultado diferente, porém não conseguiu pontuar.

“No futebol, existem três resultados: ganhar, empatar e perder. Não foi o resultado que a gente queria, a gente controlou o jogo todo, foi em busca do gol, buscando o resultado. Fizemos o gol no final. Vocês viram o tanto de chances que criamos, quantas bolas na área. É ressaltar o trabalho do grupo, é apenas o primeiro jogo da temporada. Não foi o resultado que a gente buscava, mas criamos bastante, tivemos bastante volume, mas foi o resultado que Deus preparou e não podemos ir contra. Agora é trabalhar porque terça tem mais e precisamos buscar o resultado”, concluiu.

Por fim, na próxima rodada, o Glorioso entra em campo para enfrentar a Portuguesa, na terça-feira (14), às 19h30 (de Brasília), no Nilton Santos.

