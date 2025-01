PSG x Saint-Etienne: Onde assistir, escalações e arbitragem

PSG e Saint-Étienne, os maiores campeões franceses, se enfrentam neste domingo, 12/1, no Parc des Princes, em jogo pela 17ª rodada do Campeonato Francês. Apesar de toda a tradição, este jogo tem um favorito muito destacado. Afinal, o PSG, além de um elenco de astros, vem bem na temporada e lidera a competição com 40 pontos e um jogo a menos do que o segundo colocado, Olympique. Já o Saint-Étienne vai mal. Com 16 pontos e um time frágil, está no primeiro posto da zona de rebaixamento e luta para não voltar à segunda divisão.

O Saint-Étienne é o segundo maior campeão francês, mas não vence desde a temporada 1980/81, quando o time tinha como maior craque o mítico Michel Platini. Já o PSG é o atual tricampeão e o maior vencedor, com 12 conquistas. E uma curiosidade: ganhou o primeiro caneco em 1985/86, quando o Etienne já tinha 10 títulos.

Onde assistir

Cazé TV e Disney+ transmitem a partir das 14h45 (de Brasília).

Como está o PSG

Luis Enrique tem todos os jogadores aptos para a partida e, com isso, pode escolher a melhor formação possível. Como tem várias opções, é difícil confirmar quem poderá ser escalado. Mas há nomes certos, como Dembélé no ataque, vivendo grande fase. Mbappé e Gonçalo Ramos são opções para o setor ofensivo, formando, assim, um trio de ferro. Vitinha deve ser o principal volante. Luis Enrique disse que, embora tenha estudado o rival, espera alguma surpresa do Saint-Étienne.

“É sempre difícil jogar contra times que vêm ao Parc, porque eles mudam frequentemente o sistema e a filosofia. Mas nos preparamos bem e queremos encarar essa partida como sempre fazemos, ou seja, com ambição e vontade de vencer.”

Como está o Saint-Étienne

Diferentemente do PSG, o Saint-Étienne conta com alguns desfalques e um é muito sentido: sua principal referência, Sissoko, que foi expulso contra o Olympique e pegou um gancho de sete jogos. Boakye vem ganhando espaço e, mais uma vez, será titular. No mais, tudo indica que o treinador manterá a defesa que se saiu bem na rodada passada, na vitória por 3 a 1 sobre o Reims.

PSG X SAINT-ETIENNE

Campeonato Francês

Data e Horário: 12/1/2025, às 15h45 (de Vrasília)

Local: Parc des Princes

PSG: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho e Mendes; Zaire-Emery, Vitinha e Ruben Neves; Dembélé, Gonçalo Ramos e Barcola. Técnico: Luis Enrique

SAINT-ETIENNE: Larsonneur; Batubinsika, Nade, Petro e Appiah; Mouton Ekwah; Boakye, Bouchouari e Cafaro; Stassin. Técnico: Eirik Horneland

Árbitro: Benoit Millot

Auxiliares: Florian Goncalves de Araujo e Julien Garrigues,

VAR: Pierre Gaillouste

