Coritiba x Londrina: onde assistir, escalações e arbitragem

Neste domingo (12), Coritiba e Londrina estreiam no Campeonato Paranaense em duelo no Estádio Couto Pereira, às 16h (de Brasília). O Coxa atuará com uma equipe recheada de atletas do sub-20 e comandada por Moisés Moura. O técnico Mozart está com o elenco principal em Itu (SP) em preparação para temporada. Os novos contratados, caso dos zagueiros Maicon e Rodrigo Moledo, do lateral Rafinha, do volante Geovane e do atacante Dellatorre, ainda não farão suas estreias.

Onde assistir

A partida entre Coritiba e Londrina terá transmissão ao vivo na NSports e TV Coxa Prime, ambos canais do Youtube.

Como chega o Coritiba

O Coritiba chega ao Campeonato Paranaense após péssima temporada em 2024. No estadual, a equipe sofreu a eliminação para o Maringá na semifinal pelo agregado de 2 a 0. Na Série B do Brasileirão, terminou na 12ª colocação, 14 pontos atrás do grupo de acesso à elite. Devido a isso, o clube realizou uma reformulação no elenco e na comissão técnica. Novo técnico, Mozart chega com moral após acesso com Mirassol e tenta recolocar o Coxa na final do estadual, feito que não alcança há dois anos. No entanto, para o início do Paranaense, a equipe terá em campo o elenco sub-20.

Como chega o Londrina

O Londrina, por sua vez, vai para o confronto com força total e terá à disposição reforços anunciados. Na pré-temporada, o Tubarão disputou o Torneio Paraná de Verão, competição amistosa que reuniu Maringá, Cianorte e Cascavel. A equipe venceu Maringá, que terminou como campeão, e perdeu para Cianorte e Cascavel. Para a temporada 2025, o LEC contratou jogadores experientes, como o goleiro Luiz Daniel, o zagueiro Wallace e o volante Alison. No última Paranaense, o clube parou nas quartas de final para o Athletico-PR.

CORITIBA x LONDRINA

1ª rodada do Campeonato Paranaense

Data-Hora: 12/01/2025 (domingo), às 16h (de Brasília)

Local: Estádio Couto Pereira, em Curitiba.

Onde assistir: NSports e TV Coxa Prime

Coritiba: Gabriel; Felipe Guimarães, Renan, João Pedro e João Vitor; Henrique Melo, Vitor Tissi; Brenno, Dani Gruber, Ruan Assis; Brandão. Técnico: Moisés Moura (sub-20).

Londrina: Luiz Daniel; Daniel Bolt, Caio, Wallace e Maurício; Lucas Marques, Wellington e Gustavo França; Henrique, Pablo e Iago Teles. Técnico: Claudinei Oliveira.

Árbitro: Matheus Bortolini

Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos e Ivan Carlos Bohn

Como será o Campeonato Paranaense 2025

O Paranaense 2025 repetirá a fórmula dos últimos cinco anos, com turno único na primeira fase e mata-mata até a decisão da competição, com a finalíssima marcada para o dia 26 de março. O estadual tem 12 clubes participantes: Coritiba, Athletico-PR, Londrina, Azuriz, Maringá, Operário-PR, Rio Branco-PR, Cianorte, Cascavel FC, Andraus, Paraná e São-Joseense.

