Botafogo apresenta proposta por Cucho Hernández, do Columbus Crew

O Botafogo fez sua escolha e tem um plano A para reforçar o sistema ofensivo no lugar de Tiquinho Soares, que deve defender o Santos em 2025. Assim, o clube carioca apresentou uma proposta formal ao Columbus Crew, dos Estados Unidos, para contratar o colombiano Cucho Hernández. A informação é do “Canal do TF”.

Dessa forma, a diretoria alvinegra fez uma percurso diferente do que costuma apresentar em outras negociações. Isso porque desta vez o clube apresentou uma proposta diretamente ao clube antes de chegar a um acordo salarial com o jogador.

Apesar disso, o clube mantém conversas com Cucho e seus empresários e tem esperanças de fechar a contratação em breve. Uma das principais características do atacante é sua mobilidade, algo que pode beneficiar o elenco ao longo da temporada.

Ele está no Columbus Crew desde 2022 e foi o segundo melhor jogador da MLS na última temporada. Além disso, marcou 25 gols e deu 14 assistências em 40 jogos pela equipe e tem passagens por Deportivo Pereira, Watford, América de Cali, Huesca e Getafe.

Vale ressaltar que o Glorioso passa por uma reformulação geral no elenco e alguns nomes já deixaram o clube, como o caso também do técnico Artur Jorge. Por outro lado, a diretoria busca nomes para substituir o treinador e também novos jogadores para vestir a camisa do Botafogo.