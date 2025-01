Paulinho revela emoção em gol pelo Vasco: ‘Uma das melhores sensações da minha vida’

Neste sábado (11), o Vasco empatou em 1 a 1 com o Nova Iguaçu, em São Januário, pela estreia no Campeonato Carioca. Autor do gol cruzmaltino, Paulinho está no clube desde os 7 anos de idade e realizou o sonho de marcar um gol pelo profissional. O lateral-direito de 19 anos revelou emoção no momento da comemoração e dedicou a seu irmão e seu avô, que já faleceram.

“Sentimento muito bom, muita emoção. Fiquei emocionado na hora do gol. Praticamente cresci aqui, desde os 7 anos em São Januário, estudei e fiz tudo aqui. Não sabia nem como comemorar na hora, tanto que saí mergulhando. Foi uma das melhores sensações que tive na minha vida. Esse gol pro meu irmão, que faleceu quando eu era menor, e pro meu avô, que era vascaíno doente”, disse após a partida.

Além disso, Paulinho analisou o desempenho da equipe do Vasco recheada de garotos do sub-20. O jovem destacou o curto tempo de atividades e valorizou o empate em casa.

“Quero agradecer pela partida e pelo gol. Tivemos pouco tempo de trabalho, pouco entrosamento também. O jogo foi difícil, dava para gente ganhar, mas empate importante. Foi uma estreia boa, estamos pegando entrosamento. Tivemos coisas boas e outras para melhorar, vamos melhorar nos dois jogos para sair com os seis pontos.”

O Vasco volta a campo na quinta-feira (16), em São Januário, contra o Bangu, às 21h30 (de Brasília). A equipe alternativa sob comando do interino Ramon Lima atuará neste duelo novamente.

Paulinho planeja se manter no profissional em 2025

O Vasco conta com duas opções no elenco principal para a lateral direita: Paulo Henrique e Puma. Paulinho rasga elogios aos concorrentes, mas quer se manter no profissional para ajudar o elenco.

“Meu sonho sempre foi jogar no profissional do Vasco. Eu planejo me manter no profissional, tem dois laterais muito bons: Paulo Henrique e Puma. Estou aqui para ajudar.”

O novo técnico Fábio Carille esteve em São Januário para assistir ao jogo, mas não teve muito contato com o elenco alternativo, segundo o Paulinho.

“O Carille chegou agora, ele está lá vendo nossos treinos. Ainda não teve muito contato com a gente.”

