Dirigentes do Cruzeiro explicam desistência por Valentin Gómez, do Vélez Sarsfield

O Cruzeiro esteve bem próximo de contratar o zagueiro argentino Valentin Gómez, de 21 anos, do Vélez Sarsfield, que assinaria contrato até o fim de 2028. No entanto, o clube desistiu do negócio. Assim, neste sábado (11), os dirigentes, que estão com a Raposa em Tampa, nos Estados Unidos, explicaram o motivo da transação não acontecer.

Ao longo da coletiva, Alexandre Mattos, CEO, e Pedro Junio, vice de futebol do clube, falaram sobre o assunto e deram detalhes sobre as conversas com o clube argentino.

“Nas conversas que fomos tendo em algumas frentes, outros atletas foram afunilando. Com muito critério, fomos buscar um profissional que chegasse para ter imposição como os outros. No caso do Valentin, a gente chegou por algumas etapas em acordos, ditos como feitos”, disse.

“As coisas foram caminhando de ter empecilhos a mais, financeiros. No sábado, tivemos um acordo final. Ficamos aguardando uma reunião de junta diretiva e colocamos prazo. Paralelamente, a gente tentou avançar com outros jogadores. Nesse sentido, a gente acertou com o Fabrício. Valentin poderia vir como bônus”, completou.

Além disso, quem também informou que a transação estava encerrada foi o vice-presidente do clube, Pedro Junio, que elogiou o elenco. Por fim, ao longo das conversas, o Vélez pediu pela mudança na forma de pagamento do valor acertado, algo em torno de 10 milhões de dólares.