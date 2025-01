Sport arranca empate do Afogados na estreia pelo Pernambucano-2025

O Sport estreou pelo Campeonato Pernambucano neste sábado (11), porém não conseguiu vencer no Vianão. Fora de casa, o Leão perdia para o Afogados até os 45 do segundo tempo, quando Felipinho deixou tudo igual. Rodrigo abriu o placar no segundo tempo, mas a Coruja não conseguiu sustentar o resultado até o fim.

Na próxima rodada, o Sport mede forças com o Decisão, na terça-feira (14), às 20h (de Brasília), na Ilha do Retiro. O Afogados, por sua vez, visita o Retrô no dia seguinte, às 17h (de Brasília).

Ao longo do primeiro tempo, as equipes esbanjaram disposição, porém não tiveram muita inspiração. Afinal, ambas tiveram poucas chances de abrir o placar. O lance mais perigoso saiu dos pés de Rafinha, dos visitantes, que acertou um cobrança de falta no travessão. Por outro lado, os donos da casa ficaram devendo e pouco incomodaram o arqueiro Davi nos primeiros quarenta e cinco minutos.

Na volta do intervalo, o Afogados voltou com mais ímpeto ofensivo e abriu o placar. A Coruja saiu na frente quando Rodrigo desviou a bola na área e enganou o arqueiro do Leão.

A partir disso, o Sport foi em busca do empate. Enzo Vagner cabeceou na pequena área e Danilo salvou os donos da casa com uma defesa à queima roupa. O arqueiro também se destacou depois da finalização de Ramon, mas não conseguiu evitar o lindo chute por cobertura de Felipinho, aos 45.

Por fim, os comandados do técnico César Lucena quase viraram o placar. Assim, Ramon limpou a marcação e chutou no travessão aos 48 do segundo tempo.

