Jacuipense x Bahia: onde assistir, escalações e arbitragem

O Bahia, enfim, vai matar a saudade do seu torcedor. Neste domingo (12), às 16h (de Brasília), o time tricolor fará sua estreia no Campeonato Baiano diante da Jacuipense, cuja diretoria optou por não mandar a partida no tradicional estádio Valfredão, em Riachão do Jacuípe. Assim, o jogo ocorrerá no Estádio Antônio Carneiro, em Alagoinhas.

Para esse primeiro compromisso de 2025, o Esquadrão de Aço entrará em campo com um time formado por jogadores do sub-20, já que o elenco principal realiza a pré-temporada em Girona, na Espanha.

Onde assistir

A partida terá transmissão da TVE Bahia (TV aberta e Youtube)

Como chega a Jacuipense

Com o objetivo de melhorar a campanha da última edição do Estadual, quando ficou em oitavo na tabela, o Leão do Sisal vai em busca da classificação para a fase mata-mata do torneio com jogadores de rodagem no futebol baiano. Sob o comando do técnico Rodrigo Chagas, ex-Vitória, a Jacuipense conta com o zagueiro Éverson, ex-Bahia, além do lateral Alex Cazumba, do meio-campista Guilherme Rend, e dos atacantes Caique e Cesinha.

Como chega o Bahia

Sem o elenco principal para a estreia, a equipe azul, vermelha e branca tem como seus nomes de maior destaque o lateral-esquerdo Ryan e o zagueiro Marcos Victor, bem conhecidos da torcida. O goleiro Gabriel Souza, que, ainda não estreou profissionalmente no Bahia, compõe o elenco na temporada.

Os demais integrantes do plantel são jovem promessas do clube. A saber, Roger Gabriel, Ruan Pablo, Sidney, Jota e Tiago. O atacante Everton, que retorna de empréstimo do Londrina, também está à disposição de Leonardo Galbes, técnico do sub-20 que comandatá o Esquadrão até o retorno do elenco principal.

Como será o Baianão-2025

O Campeonato Baiano deste ano, aliás, conta com a participação de dez times: Atlético de Alagoinhas, Bahia, Barcelona de Ilhéus, Colo-Colo, Jacobina, Jacuipense, Jequié, Juazeirense, Porto e Vitória (atual campeão).

Na primeira fase, os times, afinal, jogam entre si em um turno único, totalizando nove rodadas. Os quatro primeiros colocados avançam para as semifinais, que serão disputadas em partidas de ida e volta. Por fim, a grande final do campeonato está marcada para os dias 23 e 26 de março, quando será decidido quem leva o título estadual de 2025.

JACUIPENSE x BAHIA

1ª rodada do Campeonato Baiano

Data-Hora: 11/1/2025 (sábado), às 16h (de Brasília)

Local: Estádio Antônio Carneiro, Alagoinhas (BA)

Onde assistir: TVE

JACUIPENSE: Marcelo, Hugo, Railon, Everson e Alex Cazumba; Guilherme Rend, Vinicius Amaral, Anderson Paraíba e Alisson Daniel; Cesinha e Getterson. Técnico: Rodrigo Chagas.

BAHIA: Gabriel Souza, Kauã Davi, Marcos Victor, Dodô e Ryan; Sidney, Jota e Roger Gabriel; Vitinho, Everton e Gustavo Ulguim. Técnico: Leonardo Galbes

Árbitro: Ricarle Gustavo Gonçalves Batista

Assistentes: Luanderson Lima dos Santos e Maurício Araújo da Mota.

Confira todos os jogos da 1ª rodada do Baiano

Sábado (11)

Vitória 0x0 Barcelona-BA

Atlético de Alagoinhas 2×2 Colo-Colo

Porto x Jacobina – 21h

Domingo (12)

Jacuipense x Bahia – 16h

Jequié x Juazeirense – 18h30

