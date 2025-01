Tiquinho Soares faz exames no CT do Santos: ‘Um sonho vestir a camisa do Rei’

Novo reforço do Santos para a temporada 2025, Tiquinho Soares esteve no CT Rei Pelé e passou por exames, antes do anúncio oficial. Assim, o atacante, ex-Botafogo, falou com a imprensa e celebrou a chance de vestir a camisa do clube do eterno Rei Pelé.

“É um sonho para todo jogador estar pisando onde o Rei pisou, vestir a camisa do Rei. É uma coisa única, espero que dê tudo certo e que o Homem lá de cima esteja olhando para nós – afirmou o jogador.

“Estou feliz de assinar com esse gigante brasileiro. Agora é fazer os exames e assinar o contrato “, disse o atacante, que afirmou que ainda não teve contato com o técnico Pedro Caixinha.

Vale destacar que o atleta está envolvido na negociação do zagueiro Jair com o Glorioso. Neste sábado, o Santos oficializou as contratações dos zagueiros Zé Ivaldo e Luisão.

Além disso, o clube está bem próximo de acertar com Thaciano, que estava no Bahia, e está perto de contratar Barreal, do Cruzeiro.

