Casares se antecipa e anuncia Enzo Díaz, do River Plate; São Paulo oficializa em seguida

O presidente do São Paulo, Julio Casares, não quis saber de esperar e deu um “furo” na comunicação oficial do clube. Neste sábado (11), ele anunciou a contratação do lateral-esquerdo Enzo Díaz, do River Plate. A divulgação ocorreu em sua conta no Instagram.

O mandatário publicou foto em que aparece ao lado do argentino no aeroporto, antes de seguir viagem para os Estados Unidos, onde o time fará amistosos diante de Cruzeiro e Flamengo.

“Viajando juntos! Enzo Díaz!”, revelou Casares.

O argentino desembarcou no Brasil na última terça-feira (7) e passou por exames médicos no clube do Morumbi. Contudo, ainda tinha de acertar questões burocráticas antes da oficialização como jogador do São Paulo. Após a postagem de Casares, o São Paulo não teve outra alternativa a não ser anunciar a contratação em suas redes sociais.

Nos Estados Unidos, ele se juntará ao elenco para iniciar os treinamentos sob o comando do técnico Luis Zubeldía. A tendência é a de que ele vá a campo nos jogos pela FC Series, na Flórida.

Enzo Diaz chega como solução para resolver o problema na lateral esquerda tricolor, já que Welington e Jamal Lewis deixaram o clube. O jovem Patryck foi o único da posição a seguir no elenco para 2025.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.