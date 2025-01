Inter faz sondagem por zagueiro brasileiro que atua na Dinamarca

De olho no mercado, o Internacional monitora a situação de alguns atletas e foca na contratação de um zagueiro para a temporada de 2025. Com isso, o clube gaúcho buscou informações sobre Juninho, atualmente no Midtjylland, da Dinamarca. A informação é do portal “ge”.

Vale lembrar que o defensor tem passagens por Coritiba, Bahia e Palmeiras no Brasil e nos dois últimos trabalhou com o técnico Roger Machado.

No entanto, o clube dinamarquês quer renovar com o atleta, que já soma 114 partidas por lá. O Colorado, então, teria que desembolsar valores próximos aos 3,5 milhões de euros (R$ 21,8 milhões) para convencer os europeus.

Tudo pode mudar dependendo da vontade do atleta. Além dele, o Inter já mapeou nomes como Willyam Rocha, do CSKA, Nathan Silva, do Pumas-MEX e Luizão, do West Ham,