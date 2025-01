Milan fica só empate com o Cagliari pelo Campeonato Italiano

O Milan não consegue engrenar no Campeonato Italiano. Assim, a equipe rossonera até pressionou o Cagliari, porém ficou apenas no empate por 1 a 1, no Giuseppe Meazza, e perdeu a chance de encostar no pelotão da frente. Morata abriu o placar para o Rubro-Negro, enquanto o goleiro Maignan falhou e deixou a vitória escapar, com o tento de

No momento, os comandados do técnico Sérgio Conceição somam 28 pontos, apenas na sétima colocação, Os visitantes, por sua vez, têm 18 e abrem a zona de rebaixamento do Calcio.

Em campo, a primeira boa chegada foi do Cagliari. Viola recebeu a bola na área, porém pegou mal na bola e mandou para fora. Em seguida, o Milan acertou o alvo com Rafael Leão, que chutou da entrada da área, entretanto o goleiro Caprille defendeu.

Na volta do intervalo, os Rossoneros transformaram o maior volume de jogo em muita pressão. Tanto que após cruzamento da esquerda, Pulisic finalizou. O goleiro espalmou, e Morata apareceu no rebote para abrir o placar.

Logo em seguida, porém, o Cagliari deixou tudo igual. Aos 11, em contra-ataque, Zortéa recebeu de Fellici, bateu cruzado e o goleiro Maignan falhou ao aceitar o chute fraco.

Por fim, o arqueiro Caprille fechou sua meta ao evitar um possível gol de Pulisic e também brilhou no último lance do certame. Os visitantes até tentaram encaixar um contra-ataque, porém o jogo acabou com a igualdade no placar.

Jogos da 20ª rodada do Italiano

Sexta-feira (10/1)

Lazio 1×1 Como

Sábado (11/1)

Empoli 1×3 Lecce

Udinese 0x0 Atalanta

Torino 1×1 Juventus

Milan 1 x 1 Cagliari

Domingo (12/1)

Genoa x Parma – 8h30

Venezia x Inter de Milão – 11h

Bologna x Roma – 14h

Napoli x Verona – 14h40

Segunda-feira (13/1)

Monza x Fiorentina – 16h45

