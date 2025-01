Jornalista argentino diz que Fluminense busca Ignacio Ramírez

O jogador uruguaio Ignacio Ramírez está na mira do Fluminense. É o que garante o jornalista argentino Hernán Cabrera. Segundo ele, o Tricolor das Laranjeiras viu no jovem de 27 anos um bom nome para o meio de campo na nova temporada. Mas o centroavante também já recebeu sondagem de dois clubes russos e não há definição.

Nascido em 1/2/1997 em Mercedes , pequena cidade de 42 mil habitantes a 276 km da capital Montevidéu, Ignacio começou a carreira no Liverpool uruguaio em 2016. Ele passou quatro meses na França, defendendo o Saint-Étienne por empréstimo. Voltou e foi emprestado novamente, mas para o Nacional. Em janeiro de 2023, o clube pagou para ficar com o jogador em definitivo, mas um ano depois, decidiu vendê-lo para o Newell’s Old Boys.

Carreira de Ramírez

Ramírez está no Newells Old Boys desde janeiro de 2024 e seu contrato vai até o fim de 2027. Até agora, o centroavante de 1,80 metro atuou em 42 jogos. Fez 11 gols e deu 1 assistência. Como curiosidade, o jogador também tem nacionalidade italiana.

Se o Fluminense confirmar a aquisição de Ramírez, será mais um uruguaio na equipe. Afinal, a chegada de Canobbio não só foi concretizada como o atacante já tem até um número de camisa pra chamar de seu. Assim, ele vai vestir a camisa 17 ao longo das quatro temporadas do contrato. Canobbio não pôde manter o número 14 que usava no Athletico-PR porque é a camisa de Germán Cano.