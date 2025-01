Inter de Milão vence e assume o 2º lugar do Italiano

A Inter de Milão está de volta à vice-liderança do Campeonato Italiano. Neste domingo, 12/1, foi até o Estádio Pierluigi Penzo para enfrentar o Venezia, pela 20ª rodada. E se deu bem.Afinal, venceu por 1 a 0, gol de Darmian no primeiro tempo. Triunfo justo, mas magro para um time buscou o ataque, com 60% de posse e somando 17 a 6 nas finalizações.

Assim, a Inter vai aos 43 pontos, contra 42 da Atalanta (que já jogou na rodada). Está atrás apenas do Napoli, que tem 44 pontos e joga na rodada. Mas a Inter tem um jogo a menos. O Venezia está na zona de rebaixamento. Com 14 pontos, é o penúltimo.

Darmian marca e Inter vence

O Venezia, ciente da superioridade técnica da Inter de Milão, fez um jogo muito cauteloso, se fechando na defesa e com raros contra-ataques no primeiro tempo. Tanto que viu o rival finalizar 12 vezes contra 2. Assim, a Inter, sempre em cima, teve as melhores chances e aproveitou uma delas aos 16 minutos. Lautaro Martínez recebeu na área e bateu para o gol. O goleiro defendeu parcialmente, mas a bola ficou sob medida para Darmian mandar para a rede. E a Inter teve a chance de ampliar pelo menos mais duas vezes com o atacante iraniano Taremi, que mandou duas bolas rente à trave.

O Venezia foi um pouco mais ofensivo no segundo tempo. Chegou a mandar uma bola na trave de Sommer, com Busio e na reta final deu trabalho para o goleiro Sommer. Contudo, a Inter era quem levava mais perigo e só não ampliou graças às boas defesas do goleiro Stankovic, como em um chute de Frattesi na cara do gol. Enfim, o time de Milão está na cola do líder.

Jogos da 20ª rodada do Italiano

Sexta-feira (10/1)

Lazio 1×1 Como

Sábado (11/1)

Empoli 1×3 Lecce

Udinese 0x0 Atalanta

Torino 1×1 Juventus

Milan 1×1 Cagliari

Domingo (12/1)

Genoa 1×0 Parma

Venezia 0x1 Inter de Milão

Bologna x Roma – 14h

Napoli x Verona – 14h40

Segunda-feira (13/1)

Monza x Fiorentina – 16h45

