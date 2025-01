Flamengo aguarda atacante, mas participação em torneio nos EUA ainda é dúvida

O Flamengo concluiu a contratação do atacante Juninho, do Qarabag, e aguarda o novo reforço nesta segunda-feira (13), no Rio de Janeiro, para realização de exames médicos e, em seguida, a assinatura do contrato.

Entretanto, o departamento de futebol do clube tem dúvida se Juninho viajará aos Estados Unidos, local ao qual o elenco realiza pré-temporada. Isso porque o brasileiro não tem visto que permite entrada no país norte-americano, embora estejam ocorrendo os trâmites no consulado americano.

Entre os clubes, ficaram acertados o valor e a forma de pagamento pelo atleta, que custará 5 milhões de euros (R$ 31,2 milhões) parcelados aos cofres rubro-negros.

Juninho surgiu para o futebol no Athletico-PR e chegou à Europa em 2019 para defender o Estoril, de Portugal. Por lá, ainda atuou pelo Chavesantes antes da transferência para o Qarabag em 2023. Pelo time do Azerbaijão, o atacante brasileiro marcou 41 gols e deu 14 assistências em 81 partidas. Na temporada atual, fez dez gols e três assistências em 26 jogos.

