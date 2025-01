Botafogo encaminha contratação de goleiro do Athletico-PR

O Botafogo encaminhou a segunda contratação para 2025. O Alvinegro chegou a um acordo com o Athletico-PR para contratar o goleiro Léo Linck por quatro temporadas, de acordo com o “ge”. O jogador, de 23 anos, chega para ocupar a vaga deixada por Gatito Fernández, que foi para o Cerro Porteño, do Paraguai.

Léo Linck entrou no radar do Botafogo após se destacar pelo Athletico-PR no ano passado. O Alvinegro fez duas propostas, mas o Furacão queria receber 500 mil euros (R$ 3,1 milhões) a mais em relação a última oferta. Assim, os clubes chegaram a um acordo nas últimas horas pela transferência.

O acordo do goleiro com o Botafogo será de quatro temporadas, com renovação automática caso cumpra algumas metas estipuladas. Pelo Athletico-PR, Léo Linck disputou 26 jogos em 2024 e teve bom desempenho, mas não conseguiu evitar o rebaixamento do clube para a segunda divisão.

Além de Léo Linck, o Botafogo já acertou com o zagueiro Jair, do Santos, e comprou os direitos do atacante Jeffinho, que estava emprestado pelo Lyon, da França. Por outro lado, o Alvinegro perdeu nomes como o técnico Artur Jorge, o lateral-esquerdo Marça, os meias Tchê Tchê, Eduardo e Thiago Almada, além dos atacantes Luiz Henrique e Tiquinho Soares.

