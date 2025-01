Porto tropeça diante do Nacional e perde chance de assumir a liderança do Português

O Porto desperdiçou a oportunidade de assumir a liderança do Campeonato Português. Neste domingo (12), o time azul e branco foi até o Estádio da Madeira e se deu mal. Afinal, perdeu por 2 a 0 para o Nacional, pela 17ª rodada.

Dudu aproveitou cruzamento de Garcia e cabeceou para abrir o placar aos 17 minutos de jogo. Pouco antes do intervalo, aos 44′, Zé Vitor foi mais esperto que a zaga dos Dragões após escanteio cobrado por Bruno Costa e desviou para dar números finais ao duelo.

Com o resultado, a equipe dirigida por Vítor Bruno permanece na segunda colocação, com 40 pontos, um a menos do que o Sporting. Caso tivesse vencido, ultrapassaria o rival, que ficou no empate por 4 a 4 com o Vitória Guimarães. Por outro lado, o Nacional saiu do Z4: pulou da 17ª para a 14ª posição, agora com 17 somados.

Os times voltam a campo no próximo domingo pela 18ª rodada. Enquanto o Porto visita o Gil Vicente às 17h30 (de Brasília), no Estádio Cidade de Barcelos, o Nacional volta a jogar em seus domínios. Afinal, recebe o AVS às 12h30, no Estádio da Madeira.

