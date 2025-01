Santos vence o São José e avança na Copinha

Com grande atuação no segundo tempo, o Santos goleou o São José por 3 a 0, neste domingo (12). Assim, com o resultado construído na Fonte Luminosa, em Araraquara, o Peixe avançou à terceira fase da Copinha (que antecede as oitavas de final). Os gols foram marcados por Gabriel Bontempo e Rafael Freitas (dois).

Agora, o Santos se prepara para encarar a Ferroviária, que despachou o Vitória mais cedo. O time paulista aplicou 7 a 6 nos pênatis após empate em 2 a 2 no tempo normal. O duelo entre Santos e Ferroviária, aliás, ainda não tem data definida.

Como foi a partida

Santos e São José fizeram um primeiro tempo equilibrado. Vinícius Lira, Rodrigo Cezar, Enzo Monteiro e Gabriel Bontempo desperdiçaram as melhores oportunidades para o Peixe. Já o time gaúcho respondeu, sobretudo, com Robert e João Fernandes.

No entanto, o Santos tomou conta do jogo no segundo tempo. Afinal, logo aos 2, Gabriel Bontempo sofreu pênalti. Ele mesmo cobrou e converteu. Quatro minutos mais tarde, Rodrigo Cezar enfiou para Rafael Freitas, que se jogou para ampliar para o Peixe. No final da etapa complementar, Rafael Freitas deu números finais, em bela jogada individual.

Campeão da Copinha em 1984, 2013 e 2014, o Santos vai em busca do tetracampeonato. Já o São José tentará novamente o primeiro título em 2026. O Corinthians, com 11 títulos é, de longe, o maior campeão, seguido por Fluminense e Inter, ambos com cinco.

