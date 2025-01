Corinthians realiza treino tático, e Ramón esboça escalação

O elenco do Corinthians realizou um treino tático na manhã deste domingo (12), no CT Dr. Joaquim Grava. Após a atividade, os jogadores, enfim, foram liberados para visitar a família. Vale lembrar que o grupo estava todo reunido desde a última quarta-feira (8).

Os comandados de Ramón Díaz começaram a atividade com um trabalho de força na academia. Após o treino, o técnico promoveu um trabalho tático. O comandante, aliás, contou com os reforços do lateral João Vitor, do zagueiro Joaquim, dos volantes Thomas e Yago, e do meia Molina, todos oriundos das categorias de base do Corinthians.

Dessa forma, o técnico esboçou a escalação do Corinthians para encarar o Red Bull Bragantino. A bola vai rolar na próxima quinta-feira (16), às 19h30, no Nabi Abi Chedid, pela primeira rodada do Campeonato Paulista. A tendência é que o Timão use uma escalação alternativa.

Vale lembrar que o Corinthians não poderá contar com Garro, lesionado. Assim, uma provável escalação tem Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu (Hugo); Raniele (José Martínez), Breno Bidon, André Carrillo (Charles) e Igor Coronado; Yuri Alberto e Memphis Depay (Talles Magno).

O elenco se reapresenta na tarde desta segunda-feira (13), para mais um período de concentração. Este, aliás, irá até a data do duelo contra o Massa Bruta. Além do Campeonato Paulista, o Corinthians disputará ainda o Brasileirão, a Copa do Brasil e a Taça Libertadores da América em 2025.

