Raphinha dá show, Barcelona massacra Real Madrid e conquista a Supercopa da Espanha

Foi com dose de crueldade que o Barcelona sagrou-se campeão da Supercopa da Espanha sobre o Real Madrid. Neste domingo (12), o time da Catalunha precisou apenas do primeiro tempo para construir a goleada no King Abdullah Sports City, em Jidá, na Arábia Saudita. No fim, 5 a 2 para o Barça, fora o baile. Os rivais, aliás, decidiram o título pelo terceiro ano consecutivo.

Mbappé abriu o placar para os madridistas, mas Yamine Lamal, Lewandowski, Raphinha (duas vezes) e Balde viraram o jogo. Rodrygo ainda descontou, mas não conseguiu evitar o vexame de saua equipe.

Apesar do passeio neste domingo, a maior goleada do confronto segue a da temporada 1950/51. Na ocasião, o Barça aplicou impiedosos 7 a 2 pela liga espanhola.

O Barcelona segue, portanto, como o maior vencedor da Supercopa espanhola, agora com 15 títulos. O Real Madrid, com 13, desperdiça a chance de igualar o rival. Foi o sétimo vice dos merengues no torneio.

Alguém anotou a placa?

Tudo parecia que o roteiro seria diferente quando Mbappé abriu o placar logo aos quatro minutos, disparando do campo de defesa em contra-ataque puxado por Vini Jr. O francês pedalou duas vezes contra Balde e chutou sem chances para Szczesny. Mas o Barça não se abalou e, com ampla posse e troca de passes, fez bom uso do futebol vertical com seu trio veloz de ataque. Assim, Yamine Lamal recolocou o time catalão na partida em linda jogada individual, saindo da direita para o meio, e finalização precisa. Muito mais focado, o Barça passou o trator diante de um rival extemamente desorganizado, em especial com Lucas Vázquez pela direita.

Aos 33′, Camavinga solou a coxa de Gavi dentro da área, e Lewandowski, de pênalti, virou o placar. Cinco minutos depois, Raphinha recebeu ótimo lançamento de Koundé e voou para cabecear com força: 3 a 1. O placar se tornou goleada parcial após falha grotesca de Rodrygo em cobrança de escanteio que buscava Valverde. O Barça puxou excelente contragolpe com Yamal, que esticou para Rafinha antes de a bola ficar para Balde anotar o quarto gol em chute cruzado.

Mais emoção e gols no segundo tempo

Melhor jogador da partida, Raphinha voltou a deixar sua marca ao anotar o quinto com apenas dois minutos da segunda etapa. Ele recebe grande passe de Casadó e anotou um golaço após tirar Tchouaméni na jogada. Pelo lado do Real, Rodrygo aproveitou que o goleiro Peña entrou às pressas com a expulsão de Szczesny para descontar em cobrança de falta defensável. O Barça se fechou em suas linhas de quatro com um homem a menos e conseguiu frear as investidas do Real. Peña conseguiu se redimir ao fazer grande defesa em finalização de Mbappé. Apesar das chances criadas de ambos os lados, o placar de 5 a 2 permaneceu até o apito final.

REAL MADRID 2 x 5 BARCELONA

Final da Supercopa da Espanha-2025

Data: 12/01/2025 (domingo)

Local: King Abdullah Sports City, em Jidá, na Arábia Saudita

Gols: Mbappé, 4’/1ºT (1-0); Lamine Yamal, 21’/1ºT (1-1); Lewandowski, 35’/1ºT (1-2); Raphinha, 38’/1ºT (1-3); Balde, 54’/1ºT (1-4); Raphinha, 2’/2ºT (1-5); Rodrygo, 14’/2ºT (2-5).

Real Madrid: Thibaut Courtois; Lucas Vázquez (Asencio, 6’/2ºT), Tchouaméni (Modric, 18’/2ºT), Rüdiger e Mendy (Fran García, 30’/2ºT); Valverde, Camavinga (Ceballos, intervalo) e Bellingham; Rodrygo, Vini Jr (Brahim Díaz, 30’/2ºT) e Mbappé. Técnico: Carlo Ancelotti

Barcelona: Szczesny; Koundé, Cubarsí, Iñigo Martinez (Ronald Araújo, 27’/1ºT) e Álex Balde; Casadó, Gavi (Iñaki Peña, 13’/2ºT) e Pedri; Lamine Yamal (Dani Olmo, 13’/2ºT) , Raphinha e Lewandowski. Técnico: Hansi Flick

Árbitro: Jesús Gil Manzano

Cartões Amarelos: Tchouaméni, Camavinga, Rüdiger, Vini Jr, Asencio (RMA); Iñigo Martinez, Lewandowski, Raphinha (BAR).

Cartão Vermelho: Szczesny, 11’/2ºT (BAR)*

* Expulso por falta em Mbappé como último homem.

