Enzo Díaz realiza primeiro treino pelo São Paulo

O elenco do São Paulo treinou na manhã deste domingo (12), no ESPN Wide World of Sports, em Orlando (EUA), no quarto dia de trabalho da pré-temporada 2025. A grande notícia do dia fica por conta da inclusão de Enzo Díaz. Afinal, este foi o primeiro treino do lateral-esquerdo pelo Tricolor.

O argentino chega por empréstimo do River Plate válido até o final deste ano. O jogador de 29 anos é o segundo reforço do São Paulo para a temporada, seguindo o meia Oscar. Enzo Díaz começou a carreira no Agropecuario e Talleres antes de defender o River Plate nos dois últimos anos. O reforço, aliás, será apresentado nesta segunda-feira (13).

O técnico Luis Zubeldía acompanhou uma atividade física em circuitos de exercícios de força, potência e velocidade. Na sequência, o comandante argentino organizou uma atividade de ataque contra defesa, com situações de transição. Posteriormente, o plantel foi dividido em quatro times para jogos em espaço reduzido. Para finalizar, os atletas fizeram um trote ao redor dos gramados.