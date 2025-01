São Paulo goleia o América-RN e avança na Copinha

Com quatro gols no primeiro tempo, o São Paulo venceu o América-RN por 4 a 0 e avançou à terceira fase da Copinha. O duelo foi disputado no Zezinho Magalhães, em Jaú (SP). Alves, Hugo, Ferreira e Ryan Francisco marcaram os tentos.

Com o resultado, o São Paulo segue com 100% de aproveitamento, mas agora com 14 gols a favor a apenas um sofrido. Agora, o Tricolor enfrentará o Juventude na terceira fase (que antecede as oitavas de final). A data e o horário ainda serão desmembrados pela Federação Paulista de Futebol.

O São Paulo logo encaminhou o dever de casa. Afinal, abriu o placar aos seis minutos, com Alves: Netinho furou, a bola sobrou para Paulinho, que deixou o meia em ótima condição para fazer 1 a 0. O meia Hugo ampliou aos 12, em chute de fora da área.

Aos 20, Ferreira fez o terceiro, em bela jogada individual. Com a vaga encaminhada, o São Paulo administrou o resultado. Ainda assim, chegou ao quarto gol ainda no primeiro tempo, com Ryan Francisco, também em grande jogada inividual. Assim, o segundo tempo transformou-se em uma mera formalidade.

Tetracampeão da Copinha (1993, 2000, 2010 e 2019), o São Paulo busca o quinto título, o que o faria se igualar a Fluminense e Internacional como o segundo maior campeão. O Corinthians, vale lembrar, lidera com folga, com 11 títulos.

