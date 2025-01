Técnico analisa derrota do Flamengo e revela conversas diárias com Filipe Luís: ‘Alinhamos ideias’

Na análise do técnico Cléber dos Santos, não dá para avaliar a derrota para o Boavista, por 2 a 1, sem levar o fator entrosamento em consideração. O desempenho do Flamengo na estreia da temporada ficou aquém do esperado mesmo para um grupo alternativo, que volta a campo nesta quinta-feira (16) diante do Madureira. No entanto, na visão do treinador, não há razão para alarde pois o revés se justifica por razões ‘contornáveis’.

“Acho natural [a falta de entrosamento] que aconteça na primeira partida do ano. Nós tivemos dois amistosos, um com a equipe da Copinha e outro com Maricá, e podemos ter experiências com isso. Queremos manter uma base para que possamos ter continuidade nos próximos jogos. Vamos trabalhar nisso, está tudo certo”, avaliou Cléber.

O Flamengo não perdia numa estreia de Taça Guanabara desde 2006, ou seja, há 19 anos – desde a derrota por 1 a 0 para o Nova Iguaçu. Com a escrita quebrada, o Rubro-Negro agora figura na parte debaixo da tabela da Taça Guanabara, em 9º, atrás do Botafogo, que também não venceu seu confronto.

Conversas com Filipe Luís

Técnico do Rubro-Negro no Cariocão, Cléber dos Santos não está trabalhando – tampouco tomando decisões – sozinho. O treinador revelou que tem conversado diariamente com Filipe Luís no objetivo de ‘verticalizar’ as ideias entre profissional e sub-20.

“Filipe está diariamente conversando conosco para alinharmos as ideias. Queremos verticalizar as informações, ele tem conversado bastante comigo e com a comissão técnica. Inclusive, estamos alinhando com os preparadores físicos e com a área da fisiologia. Estamos buscando essa verticalização de informações para que, quando necessário, o atleta do sub-20 suba com as informações necessárias para jogar”, esclareceu.

Grupo principal do Flamengo

Enquanto o time alternativo sente a primeira derrota da temporada, o principal segue trabalhando a todo vapor nos Estados Unidos. A equipe liderada por Filipe Luís permanecerá no país norte-americano por toda pré-temporada, ou seja, até o amistoso contra o São Paulo. O confronto brasileiro está marcado para o dia 19 de janeiro, no estádio Ben Hill Griffin, às 18h (20h de Brasília).

Caso o planejamento se confirme, o elenco principal só estreará no Carioca no dia 25 de janeiro para encarar o Volta Redonda.

