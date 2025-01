Marcão elogia Moleques de Xerém em estreia: ‘Vão ajudar muito’

O Fluminense estreou na temporada com empate sem gols contra o Sampaio Corrêa, neste domingo (12), em Moça Bonita, pela 1ª rodada da Taça Guanabara. Com time alternativo formado majoritariamente por jovens da base, o Tricolor até foi superior ao adversário e criou boas oportunidades, mas não conseguiu tirar o zero do placar. Dessa forma, o técnico Marcão, que é auxiliar permanente e comandará a equipe nos primeiros jogos do ano, foi só elogios, principalmente a garotada.

Veja as atuações do Fluminense contra o Sampaio Corrêa!

“A avaliação é muito boa. Os meninos estão no profissional porque já renderam na base, como Riquelme Felipe, Isaque e Wallace Davi. Nós tivemos dez dias de treino para acertar os detalhes, enquanto o adversário está treinando desde novembro. Jogamos com meninos de 17 anos e sabíamos que eles iam sentir em algum momento e que seria um jogo difícil, mas criamos algumas situações e mostramos movimentação. Ficamos felizes pelo desempenho dos meninos. No decorrer das partidas vamos evoluir”, disse.

Wallace Davi, Riquelme Felipe e Isaque são os primeiros da geração 2007 a estrearem pelo Fluminense no profissional. Ambos fizeram parte da “Esquadrilha 07”, que conquistou o Brasileirão e Copa do Brasil sub-17 no ano passado. Dessa forma, o destaque rendeu oportunidade ao trio já no ano anterior, quando começaram a treinar com o time principal. Agora, eles começam 2025 entre os titulares do time alternativo. Riquelme, inclusive, foi o destaque contra o Sampaio Corrêa.

“Os meninos estavam bem. Mesmo que estivesse programado para tirá-los mais cedo, deixei jogando porque estavam criando situações. Quando eles sentiram, nós mudamos. Wallace (Davi) tem muita personalidade e tem apresentado um crescimento tático, além de ser forte. Isaque tem uma característica própria de movimentação, mas o Sampaio (Corrêa) individualizou a marcação nele. E o Riquelme é um menino leve, que gosta de jogar no um contra um e criou situações. Tenho certeza que vão ajudar muito”, afirmou.

Com o empate, Fluminense e Sampaio Corrêa somaram um ponto cada. O Tricolor volta a campo na próxima quarta-feira (15), às 21h30 (de Brasília), contra o Volta Redonda, no Raulino de Oliveira, pela 2ª rodada da Taça Guanabara. Já o Sampaio Corrêa visita o Nova Iguaçu, no mesmo dia, às 18h30, no Jânio Moraes.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.