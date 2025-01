Grandes estreiam sem vitória no Carioca após 51 anos

O Campeonato Carioca de 2025 começou sem vitória dos quatro grandes do Rio. Pela primeira vez em 51 anos, Botafogo, Flamengo, Fluminense e Vasco não venceram na rodada de abertura da competição. Aliás, ambos jogaram com times alternativos por causa do calendário cada vez mais sobrecarregado do futebol brasileiro.

Veja a classificação do Campeonato Carioca!

Em 1974, Botafogo, Flamengo e Fluminense estrearam com empate, enquanto o Vasco foi derrotado. Já desta vez, Botafogo e Flamengo foram derrotados por Maricá e Boavista, respectivamente, enquanto o Vasco empatou por 1 a 1 com o Nova Iguaçu e o Fluminense ficou no empate sem gols com o Sampaio Corrêa.

Na edição de 1974, Fluminense e Vasco venceram pela primeira vez na segunda rodada. Já Botafogo e Flamengo venceram apenas na terceira partida. Apesar do início ruim, o título terminou nas mãos do Rubro-Negro, que conquistava o estadual mais charmoso do Brasil pela 17ª vez em sua história.

Nos últimos anos, os pequenos surpreenderam os grandes. Desde a mudança do regulamento em 2021, em três ocasiões pelo menos um dos pequenos chegaram à semifinal. Em 2021, Portuguesa e Volta Redonda fizeram a semi com Fluminense e Flamengo, respectivamente. Em 2023, o Voltaço encarou o Tricolor, enquanto no ano passado o Nova Iguaçu superou o Vasco e terminou vice-campeão.

Uma das razões para o aumento de “azarões” nas semifinais é a falta de uma pré-temporada adequada para os grandes. Os clubes não tem tempo suficiente para dar férias aos atletas entre o término do Brasileirão e o início dos estaduais. Assim, precisam abrir mão das primeiras rodadas. Dessa forma, os pontos perdidos nas rodadas iniciais podem custar caro no final.

