Em dia de estreia, Fred Bruno anuncia novidades para edição do Globo Esporte

O jornalista Fred Bruno está a poucas horas de realizar um dos sonhos mais antigos de sua vida: apresentar o Globo Esporte. Agora apresentador, o comunicador estreia no comando da edição paulista de um dos programas de maior audiência da emissora em TV Aberta nesta segunda-feira, às 13h. A exibição, porém, contará com outras novidades além da presença do ex-BBB.

“Recados importantes, já que vamos começar com coisas diferentes, pois viemos para sacudir mesmo. Vai ter um QR Code na tela e vocês vão participar do programa. Ou seja, podem mandar foto, vídeo, ideias para trocar comigo, comentários, cornetas, podem dar notícias… Quero fazer algo muito junto com vocês, como sempre fiz. Então, no Globo Esporte não vai ser diferente”, e completou:

“Outra coisa, pois recebo muita pergunta de pessoas de outros estados. Vocês poderão acompanhar no Globoplay. Só colocar edição SP pelo aplicativo, que dá para acompanhar”, esclareceu o apresentador.

Antes de focar exclusivamente na preparação para edição do Globo Esporte, Fred vai participar de um bate papo com a Ana Maria Braga, no Mais Você. O comunicador estará junto à apresentadora a partir das 10h35.

Fred Bruno se torna apresentador na Globo

A emissora confirmou o ex-Desimpedidos como sucessor de Felipe Andreoli, que deixou o canal após uma década, em dezembro. O apresentador chega ao Globo Esporte após quatro meses de contrato com a nova casa.

O comunicador estava na mira da Globo desde quando ganhou notoriedade e ‘explodiu a bolha’ com o canal Desimpedidos, no Youtube. Após contratado, o jornalista passou a produzir conteúdos para o SporTV e mídias sociais do canal, com participações in loco de pré-jogos.

“Está chegando a hora! Quantos anos eu sonhei com isso, ficava pensando como abriria o programa se um dia me tornasse apresentador. Então chegou a hora e ainda não sei como vou abrir, acho que só vou sentir. Estou muito ansioso, não vou negar. Lutei muito para que chegasse esse momento e agora estou na contagem regressiva”, e concluiu:

“Até conversei com uns amigos que parece que estou concentrado para um jogo de Copa do Mundo. Estou recebendo muita mensagem, muito carinho. Estão chegando mensagens fofíssimas, sei quantas pessoas estarão assistindo e torcendo. Muito obrigado, gente. Peço que estejam comigo, vou precisar muito das energias de vocês”, desabafou de forma emocionada.

Vale frisar que o apresentador seguirá ativo nas programações do SporTV. A tendência, pelo pouco que se revelou por ora, é que ele participe de uma exibição especial do canal prevista para temporada 2025.

