Bruno Fernandes não tem dúvida: CR7 vai jogar a Copa de 26

Astro do Manchester United, o atacante Bruno Fernandes tem algumas certezas inegociáveis. Uma delas ficou nítida após a vitória dos Diabos Vermelhos sobre o Arsenal, nos pênaltis, por 5 a 3, após empate de 1 a 1, no tempo regulamentar, pela terceira fase da Copa da Inglaterra, no Emirates Stadium, em Londres. Segundo ele, Cristiano Ronaldo, seu companheiro de seleção portuguesa, estará na Copa do Mundo de 2026, nos Estados Unidos, México e Canadá.

“Acredito não, estou quase seguro de que ele vai lá estar. Seria bonito que o Cristiano Ronaldo, indo ao Mundial, concretizasse, então, o sonho de ganhar a Copa do Mundo pela seleção. Não só para ele, como para nós, portugueses, que queremos muito dar este título ao nosso país”, disse Fernandes, em entrevista à TNT Sports.

No próximo ano, Ronaldo, que jogou com Fernandes no próprio United, terá 40 anos. Mas CR7 é igual a vinho. Quanto mais velho, melhor. Assim, o atacante do Al-Nassr, da Arábia Saudita, pode contribuir muito com a seleção portuguesa.

“Há sempre coisas para melhorar e aprender. Dá para ver no Cristiano. Todos os anos quer fazer mais e melhor. Para quem ainda tem dúvidas, ele pode fazer mais. Para nós, o mais importante, portanto, é chegar ao Mundial e fazê-lo da melhor maneira para depois triunfar. É o sonho de todos nós, sei que para todos os fãs do Cristiano Ronaldo e para o nosso país seria algo enorme para terminar o seu tempo na seleção, com os dois troféus mais importantes, Eurocopa e Copa do Mundo”, completou Fernandes.

