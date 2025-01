Antônio Carlos Zago será o técnico de adversário do Bahia na Libertadores

O técnico Antonio Carlos Zago é o novo comandante do The Strongest. A informação foi confirmada pelo próprio clube boliviano em comunicado através das redes sociais.

“O Club The Strongest dá as boas-vindas ao professor Antônio Carlos Zago, técnico de ampla trajetória em clubes e com passado na Seleção Boliviana. Vamos com tudo, profe!”, afirma o informativo stronguista no anúncio.

Aos 55 anos, Zago se tornou uma figura reconhecida no futebol boliviano pelo período como técnico do arquirrival do Strongest, o Bolívar. Logo depois da passagem pelo Japão, onde dirigiu o Kashima Antlers, ele dirigiu a representação celeste entre 2021 e 2022, faturando o título nacional no segundo ano de gestão. O retrospecto, em números, contabiliza 71 partidas com 44 vitórias, 13 empates e 14 derrotas

Apesar do interregno onde ficou apenas 11 jogos no comando do Coritiba, a boa impressão no país sul-americano o levou a aceitar o desafio de dirigir a seleção da Bolívia. Nessa função, os resultados não vieram e a demissão ocorreu depois de somente 12 jogos onde conseguiu somente duas vitórias no período.

Grande desafio

Além da responsabilidade de dirigir a equipe no ano do seu centenário, Antônio Carlos Zago também vai ter de formatar um elenco que está em pujante processo de reformulação. Isso porque, antes mesmo que o anúncio de sua chegada acontecesse, uma lista de sete contratações se tornou oficial pelo clube de La Paz. A saber, são eles o goleiro Alejandro Torres, os zagueiros Líder Yanarico, Martín Chiatti e Pablo Pedraza, o lateral-direito Fran Subayape, o meio-campista Salvador Mercado e o atacante Juan Godoy.

A Federação Boliviana de Futebol (FBF) ainda não oficializou o calendário de disputa das competições nacionais. Desse modo, a estreia em partidas oficiais de Zago, até segunda ordem, será na Libertadores, em 18 de fevereiro, contra o Bahia. O confronto vale pela segunda fase eliminatória antes dos grupos da Libertadores.

