Conheça o jogador brasileiro mais disputado por gigantes europeus

Enquanto os holofotes estão todos sobre Vini Jr, Rodrygo, Raphinha e Endrick, um jogador brasileiro não tão conhecido pelo público promete ser o mais disputado pelos grandes clubes europeus em 2025. Éderson, volante da Atalanta, da Itália, está na mira dos clubes mais poderosos do Velho Continente, foi o que revelou o jornalista italiano Gianluca Di Marzio em entrevista ao “Bolavip Brasil”.

“Ederson será o meio de campo mais disputado na próxima janela de transferências do meio do ano. O Liverpool está acompanhando o desempenho do jogador há muito tempo. Barcelona também, mas sabemos que o clube está com problemas para contratar jogadores devido ao fair play financeiro. Então eu acho que ele vai ser objeto de disputa entre Manchester City, Liverpool e Real Madrid“.

“Esses são os times atualmente capazes de bancar a contratação de um jogador como o Éderson. Talvez o Manchester United entre nessa disputa pela boa relação que tem com o Atalanta”, explicou o jornalista, especialista no mercado de transferências.

Quem é o volante Éderson, jogador badalado da Atalanta?

O volante de 25 anos é natural de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, e atua no futebol italiano desde 2022, quando se transferiu para o Salernitana. Ficou apenas uma temporada no pequeno clube italiano antes de se transferir para a Atalanta, emergente no futebol italiano e europeu.

Antes de se transferir para a Europa, Éderson teve uma trajetória discreta no futebol brasileiro. Formou-se no Desportivo Brasil, passou por Cruzeiro e Corinthians mostrando-se promissor, mas sem conseguir se firmar em nenhum dos dois times.

Em 2021, foi emprestado pelo Corinthians ao Fortaleza, onde teve finalmente mais espaço para jogar e conseguiu atrair a atenção dos europeus. O Salernitana viu o potencial de Éderson e o contratou por 6,5 milhões de euros (R$ 40,5 milhões) em janeiro de 2022. Seis meses depois, o vendeu para a Atalanta por 13 milhões de euros (R$ 81,1 milhões).

Pela Atalanta, foi campeão da Liga Europa na temporada passada. A ascensão na Europa se reflete na valorização no valor de mercado. Atualmente, o site “Transfermarkt” coloca seu valor de mercado em 50 milhões de euros (R$ 312 milhões). É o nono jogador brasileiro mais valioso do mundo.

Atualmente, é titular absoluto da Atalanta. Depois de vencer a Liga Europa, o time de Bérgamo manteve a boa fase. No Campeonato Italiano, é o terceiro lugar, a cinco pontos do líder Napoli. Na Champions League, ocupa o 13º lugar, na zona de classificação para os playoffs das oitavas de final.

Pela Seleção Brasileira, Ederson ainda tem pouca história para contar. Esteve na disputa da Copa América de 2024. Tem dois jogos e nenhum gol marcado.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.