Juninho já tem data para exames médicos no Flamengo

O Flamengo comunicou, no início da tarde desta segunda-feira (13), que o atacante Juninho vai chegar ao Rio de Janeiro por volta das 15h30, no Aeroporto Internacional Tom Jobim, vindo de Dubai. Além disso, o clube informou que as avaliações do atacante vão acontecer na manhã de terça-feira (14) antes de assinar seu contrato de quatro anos com o Rubro-Negro.

O Rubro-Negro ofereceu 5 milhões de euros (R$ 31,28 milhões) ao Qarabag para comprar Juninho em definitivo – cifra superior à do Sevilla, da Espanha. Apesar de ceder ao valor exigido pelo clube do Azerbeijão, os cariocas conseguiram costurar o negócio para pagamento parcelado.

Caso seja aprovado, o Flamengo trabalha para ter o jogador presente na pré-temporada nos Estados Unidos. Além disso, a questão do visto americano, que é complexo, também é um empecilho. Por enquanto, o atleta não estará presente com o grupo principal no país norte-americano.

Na edição de 2024/2025 da Europa League, o jogador virou peça fundamental para o Qarabag. Afinal, marcou 11 gols e deu duas assistências em 25 jogos disputados, sendo nome muito importante para a campanha. Despertou, aliás, o interesse de alguns clubes europeus, um deles o próprio Sevilla. Antes, teve passagens também pelo futebol de Portugal.

Uma das melhores características de Juninho é a capacidade de receber passes nas costas da defesa adversária. Além disso, é rápido e explosivo, o que consegue levar vantagem em ataques velozes. Juninho é destro, gosta de flutuar pela intermediária para atrair os defensores e gerar espaços. Veja como como é o estilo do jogador dentro de campo.

