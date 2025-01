Botafogo x Portuguesa: onde assistir, escalações e arbitragem

O Botafogo estreou no último sábado pelo Campeonato Carioca com uma derrota para o recém-promovido Maricá. A partida aconteceu no estádio Nilton Santos, mas teve o mando de campo do adversário. Agora, jogando como mandante, o time enfrentará a Portuguesa, da Ilha do Governador, nesta terça-feira (14), pela segunda rodada do estadual.

Onde assistir

Os canais SporTV e Premiere transmitirão a partida, marcada para as 19h30 (horário de Brasília).

Como chega o Botafogo

Ainda sem técnico na equipe principal, o Alvinegro utilizou, portanto, na estreia um time formado por jogadores da base e atletas não aproveitados em 2024, incluindo Patrick de Paula. Apesar disso, a equipe foi derrotada e agora busca apagar a má impressão deixada no primeiro jogo. No ataque, Matheus Nascimento é a principal esperança de gols. Desse modo, será municiado por Newton e Kauê Rodrigues.

Como chega a Portuguesa

A Portuguesa teve uma estreia dos seus sonhos. Afinal, mesmo jogando fora de casa, venceu o Bangu no estádio de Moça Bonita por 1 a 0. O time sabe a importância de manter a boa fase e quer pontuar novamente. Contudo, aposta na força coletiva e na confiança conquistada para superar o Botafogo.

BOTAFOGO X PORTUGUESA

Campeonato Carioca – 2ª Rodada

Data e horário: 14/01/2025, 19h30 (de Brasília)

Local: Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro

BOTAFOGO: Raul; Kauê Leonardo (Yarlen), Kawan, Serafim, Lucyo; Patrick de Paula, Newton, Kauê Rodrigues; Carlos Alberto (Kayke), Vitinho Vaz (Adamo), Matheus Nascimento.. Técnico: Carlos Leiria

PORTUGUESA: Vinicius; Joazi, Thomas Kayky, Victor Pereira, MV; Wellington Cézar, João Paulo, Lucas Santos, Romarinho, Rosa; Lohan. Técnico: Evaristo Piza

Árbitro: João Marcos Gonçalves Fernandes

