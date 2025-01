Santos tenta repatriar Deivid Washington, hoje no Chelsea

O Santos, movimentando-se bastante no mercado, tem um novo alvo para reforçar o sistema ofensivo. O Peixe tenta repatriar o atacante Deivid Washington, que está no Chelsea, da Inglaterra. O jogador está sem espaço na Europa e vem treinando no time B da equipe londrina neste momento.

Assim, o Santos espera convencer o jogador e o clube inglês que voltar ao Brasil para manter o atacante ativo é a melhor opção. Contudo, o Peixe considera uma negociação bastante difícil. O Peixe vai insistir que Deivid Washington pode retomar o protagonismo na Baixada Santista.

Deivid chegaria como alternativa para a função de centroavante, que conta com Tiquinho Soares, Wendel e Luca Meirelles. Contudo, também poderia atuar como segundo atacante ou pelos lados do campo com o técnico Pedro Caixinha. Assim, além de enxergar um jogador promissor, o Peixe também vê sua joia como um atleta polivalente.

O Peixe vendeu Deivid Washington em 2023 por 15 milhões de euros (R$ 79 milhões, na cotação da época). Ele só jogou 16 vezes como profissional do clube. Assim, a diretoria sabe que uma contratação em definitivo é vista como fora da realidade. O empréstimo, se o Chelsea concordar, seria a melhor opção, com o Santos arcando com o salário do atleta.

