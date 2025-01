Clube saudita tenta contratação de Martinelli, do Fluminense

O Fluminense pode perder um jogador importante no elenco. Isto porque o Al-Shabab, da Arábia Saudita, tem interesse na contratação deo volante Martinelli. Até o momento, o clube saudita, que perdeu Cuéllar para o Grrêmio, sinalizou com uma oferta de empréstimo, que foi recusada pelo Tricolor. A informação inicial é do “ge”.

Inicialmente, o Al-Shabab entrou em contato com o estafe de Martinelli e acenou com o envio de uma proposta de compra, mas ainda não à mesa do Flu. Contudo, os sauditas mudaram de ideia e acenaram com uma oferta de empréstimo. Antes, porém, houve consulta ao Fluminense, que descartou negociar o volante por empréstimo. As conversas, portanto, seguem em andamento.

Revelado na base do Fluminense, Martinelli se profissionalizou na temporada de 2020, assumindo a posição de titular do clube carioca. O jovem oscilou nas duas temporada seguintes, mas desde 2023 voltou a ser peça importante e titular do Tricolor.

Para dificultar o negócio para os sauditas, Martinelli, de 23 anos, tem contrato com o Fluminense até dezembro de 2026. O volante, aliás, terminou a temporada de 2024 como titular com o técnico Mano Menezes, com 57 jogos e dois gols, mas viu a concorrência no setor aumentar com a contratação de Hércules para 2025. Ele segue nos planos da diretoria do Tricolor.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.