Esposas de jogadores do Mallorca relatam assédio em estádio da Arábia Saudita; clube denuncia à Federação

As esposas de Dani Rodríguez e Dominik Greif, atletas do Mallorca, foram vítimas de assédio durante a Supercopa da Espanha, na Arábia Saudita. As mulheres relataram à televisão que os casos ocorreram após a derrota para o Real Madrid, na última quinta-feira, dia 9 de janeiro.

De acordo com relato de Cristina Palavra, esposa do meia Dani Rodríguez, um grupo de homens abordou a dupla, que estavam acompanhadas de crianças, na saída do Estádio King Abdullah Sports City.

“Achei complicado sair do estádio. Saímos com crianças e estávamos sem nenhum tipo de segurança. Caras nos abordaram e a verdade é que os caras neste país começam a tirar fotos nossas. Fotos de perto mesmo. Fora que estavam nos assediando”, e prosseguiu:

“Nos sentimos deslocadas, completamente. Não tínhamos ninguém nos protegendo. Realmente passamos por uma experiência muito ruim na saída”, contou.

Relatos sobre assédio

Na sequência, Natalia Kaluzova, esposa do goleiro Greif, corroborou com o discurso de Cristina, mas acrescentou detalhes. “Um grupo de pessoas veio em nossa direção, fez vídeos nossos e nos empurrou. Eles também nos insultaram em árabe e houve agressão”, iniciou.

“As mulheres acabaram filmadas sem consentimento nenhum, inclusive nós. Elas sofreram toques indesejado e fotos sem consentimento. Horrível”, completou.

O pai do meio-campista Sergi Darder, Quique Darder, presenciou a cena mencionada pela mulher. Ele fez um comparativo dos insultos direcionados às mulheres com os de um grupo na chegada dos ônibus das delegações. “Durou de 15 a 20 minutos”.

Mallorca cobra segurança

Além das denúncias feitas pelas esposas, representantes do clube espanhol relataram outros 250 casos de assédio na saída do estádio. “Casos totalmente inaceitáveis e esperamos segurança para isso não ocorra mais”, cobrou Alfonso Díaz, oficial do clube espanhol. Ainda de acordo com o dirigente, o Mallorca levou as acusações à Federação Espanhola de Futebol (RFEF).

